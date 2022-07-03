Соболев рассказал о первых впечатлениях от 33-летнего Абаскаля

Нападающий «Спартака» Александр Соболев подвел итоги сбора в Тарасовке. Форвард рассказал о своих впечатлениях от нового тренера команды Гильермо Абаскаля.

Московская команда провела три матча: две победы и ничья. 9 июля «Спартак» сыграет в Суперкубке России с «Зенитом».

– Сбор в Тарасовке подошел к концу. Как можешь оценить проделанную работу с новым тренером?

Хорошо поработали, провели 3 игры. Процентов на 95 уже готовы к сезону. Качественная работа, все через мяч. Всем очень понравилось. Приятное первое впечатление от тренера. Думаю, у нас все будет хорошо.

– По сравнению с прошлым сезоном тактика изменилась?

– Не могу сказать, чтобы она как то изменилась. Так же играем то в одного, то в два нападающих. Для меня особой разницы нет, играем мы в 5 защитников или в 4. Да, Абаскаль хочет играть немного в другой футбол, но мы это тренируем. Вроде бы неплохо получается в товарищеских играх. Посмотрим, как это будет в сезоне.