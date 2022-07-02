В «Химках» задумались о расторжении контракта с Дагерстолом

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал ситуацию с будущим центрального защитника Филипа Дагерстола.

«Химки» пока не получили бумаги о приостановке контракта Дагерстола, но в расположении команды он не появился, до этого говорил, что возвращаться не будет.

Поэтому я уверен, мы получим от него этот документ в ближайшее время и приостановим контракт.

Будем ли расторгать его контракт или нет, пока не знаю. Мы думаем», – сказал Терюшков.