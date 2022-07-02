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В «Химках» задумались о расторжении контракта с Дагерстолом

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал ситуацию с будущим центрального защитника Филипа Дагерстола.

«Химки» пока не получили бумаги о приостановке контракта Дагерстола, но в расположении команды он не появился, до этого говорил, что возвращаться не будет.

Поэтому я уверен, мы получим от него этот документ в ближайшее время и приостановим контракт.

Будем ли расторгать его контракт или нет, пока не знаю. Мы думаем», – сказал Терюшков.

  • 25-летний Дагерстол перешел в «Химки» в январе 2021 года.
  • Он провел 27 матчей.
  • Контракт шведа с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.
  • В марте 2022-го футболист приостановил контракт с «Химками» и ушел в «Норрчепинг».

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Источник: Sport24

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