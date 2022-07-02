Суперкубок России будут транслировать в кинотеатрах 62 городов

«Матч ТВ» анонсировал показ матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» в кинотеатрах.

Прямую трансляцию игры организуют в сети кинотеатров «Формула Кино Синема Парк» в 62 российских городах.

«Это крупнейший показ футбольного матча в кинотеатрах. Зрители смогут насладиться футболом на больших экранах кинотеатров с отличным звуком, а также погрузиться в настоящую футбольную атмосферу вместе со специальными предложениями в кинобарах», – говорится в анонсе.

Список городов, в которых покажут встречу: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Белгород, Вологда, Воронеж, Тула, Сыктывкар, Рязань, Нижний Новгород, Набережные Челны, Ставрополь, Сочи, Краснодар, Мурманск, Саратов, Ульяновск, Самара, Уфа, Пермь, Екатеринбург, Сургут, Тюмень, Челябинск, Новосибирск, Красноярск, Новокузнецк, Брянск, Чебоксары, Липецк, Волгоград, Ижевск, Тамбов, Томск, Астрахань, Пушкино, Ярославль, Владимир, Ростов-на-Дону, Иркутск, Волжский, Казань, Брянск, Домодедово, Иваново, Пенза, Саранск, Курск, Энгельс, Старый Оскол, Оренбург, Бузулук, Нижнекамск, Жигулевск, Йошкар-Ола, Тверь, Кострома, Реутов, Калуга, Коломна, Орехово-Зуево, Сергиев Посад.