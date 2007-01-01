Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
2 Тест: дороже фильм или футболист?
Тест: дороже фильм или футболист?
3 Тест: какое решение примет футболист?
Тест: какое решение примет футболист?

Суперкубок России будут транслировать в кинотеатрах 62 городов

«Матч ТВ» анонсировал показ матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» в кинотеатрах.

Прямую трансляцию игры организуют в сети кинотеатров «Формула Кино Синема Парк» в 62 российских городах.

«Это крупнейший показ футбольного матча в кинотеатрах. Зрители смогут насладиться футболом на больших экранах кинотеатров с отличным звуком, а также погрузиться в настоящую футбольную атмосферу вместе со специальными предложениями в кинобарах», – говорится в анонсе.

Список городов, в которых покажут встречу: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Белгород, Вологда, Воронеж, Тула, Сыктывкар, Рязань, Нижний Новгород, Набережные Челны, Ставрополь, Сочи, Краснодар, Мурманск, Саратов, Ульяновск, Самара, Уфа, Пермь, Екатеринбург, Сургут, Тюмень, Челябинск, Новосибирск, Красноярск, Новокузнецк, Брянск, Чебоксары, Липецк, Волгоград, Ижевск, Тамбов, Томск, Астрахань, Пушкино, Ярославль, Владимир, Ростов-на-Дону, Иркутск, Волжский, Казань, Брянск, Домодедово, Иваново, Пенза, Саранск, Курск, Энгельс, Старый Оскол, Оренбург, Бузулук, Нижнекамск, Жигулевск, Йошкар-Ола, Тверь, Кострома, Реутов, Калуга, Коломна, Орехово-Зуево, Сергиев Посад.

  • «Зенит» и «Спартак» разыграют трофей 9 июля в 19:00 мск.
  • Матч пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

Новости по теме
Геркус привел четыре аргумента в пользу создания Кубка РПЛ
В «Химках» задумались о расторжении контракта с Дагерстолом
Сарвели рассказал об адаптации в «Сочи»
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 09:55
Комментарии4
...
  • ...
    Рейтинг: +11

    НикКин 35 минут назад

    Это просто самый убогий футбольный год в России

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +25026

    vladimir-7 1 час назад

    Такая уверенность у Миллера в победе ГОЛУБЫХ, что всех болельщиков остальных клубов, настраивает на обратную реакцию, заключающуюся в том, чтобы победили
    КРАСНО-БЕЛЫЕ с любым счетом.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4354

    PAREVG. 1 час назад

    Идея конечно интересная, но, она даже спорт-барам проигрывает, и это при условии что в кинотеатрах разрешат продавать пиво.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3999

    ziborock 1 час назад

    Славная будет охота!)))

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11