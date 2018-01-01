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Кутепов прокомментировал переход из «Спартака» в «Торпедо»

Защитник Илья Кутепов высказался о переходе из «Спартака» в «Торпедо».

– Как тебе поступило предложение стать игроком «Торпедо»?

– Мне позвонил спортивный директор Максим Ляпин и сообщил, что «Торпедо» заинтересовано во мне. Я перевел его на своего агента. Прошли переговоры, мы нашли точки соприкосновения и пришли к общему знаменателю.

«Торпедо» вернулось в Премьер-лигу. Это новый вызов для меня. Мне хочется играть, хочется попробовать себя в новом статусе. Плюс это Москва. Для меня здесь все комфортно, удобно.

  • Кутепов выступал за «Спартак» с 2012 года.
  • Он провел 114 матчей и забил 2 гола.
  • Рыночная стоимость игрока – 900 тысяч евро.

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Источник: сайт «Торпедо»

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