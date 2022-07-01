Кутепов прокомментировал переход из «Спартака» в «Торпедо»

Защитник Илья Кутепов высказался о переходе из «Спартака» в «Торпедо».
– Как тебе поступило предложение стать игроком «Торпедо»?
– Мне позвонил спортивный директор Максим Ляпин и сообщил, что «Торпедо» заинтересовано во мне. Я перевел его на своего агента. Прошли переговоры, мы нашли точки соприкосновения и пришли к общему знаменателю.
«Торпедо» вернулось в Премьер-лигу. Это новый вызов для меня. Мне хочется играть, хочется попробовать себя в новом статусе. Плюс это Москва. Для меня здесь все комфортно, удобно.
- Кутепов выступал за «Спартак» с 2012 года.
- Он провел 114 матчей и забил 2 гола.
- Рыночная стоимость игрока – 900 тысяч евро.
Источник: сайт «Торпедо»