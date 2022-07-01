«К нам поедет второсортное говно. А потом сбежит, как ублюдок Ларссон». Кавазашвили – о легионерах

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о новом лимите на легионеров в РПЛ по схеме «13+12».

«Ну и толку от того, что лимит ослабили? К нам никто не поедет. А если и поедет, то какое-то говно второсортное. Покупать сейчас легионеров — неблагодарное дело. За это надо сказать спасибо коррупционерам из ФИФА.

Вот приедет сейчас какой-нибудь латиноамериканец и будет здесь отнимать игровую практику у наших ребят, а потом сбежит, как ублюдок Ларссон. Еще и грязью обольет», — сказал Кавазашвили.