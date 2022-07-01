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  • «К нам поедет второсортное говно. А потом сбежит, как ублюдок Ларссон». Кавазашвили – о легионерах

«К нам поедет второсортное говно. А потом сбежит, как ублюдок Ларссон». Кавазашвили – о легионерах

1 июля 2022, 11:17
37

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о новом лимите на легионеров в РПЛ по схеме «13+12».

«Ну и толку от того, что лимит ослабили? К нам никто не поедет. А если и поедет, то какое-то говно второсортное. Покупать сейчас легионеров — неблагодарное дело. За это надо сказать спасибо коррупционерам из ФИФА.

Вот приедет сейчас какой-нибудь латиноамериканец и будет здесь отнимать игровую практику у наших ребят, а потом сбежит, как ублюдок Ларссон. Еще и грязью обольет», — сказал Кавазашвили.

  • Новый лимит начнет действовать в чемпионате со следующего сезона.
  • Согласно проекту, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев (сейчас 8) и не менее 12 доморощенных игроков.
  • При этом одновременно на поле смогут выходить не более 8 легионеров.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Кавазашвили Анзор
Комментарии (37)
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zra78
1656663746
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acor94
1656663911
Какие же ветераны Спартака мерзкие люди. Ну хотя бы что-то хорошее хоть раз сказали. Они обсерают все что двигается, начиная от собственных воспитанников, до новых главных тренеров и даже тех игроков, которые ещё не приехали в чемпионат. Какое ещё клуб выпускает такое колличество злых людей?
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BRO_football
1656664890
Так и есть. Я вообще не понимаю, почему на фоне решения ФИФА и случаев, когда легионеры уже воспользовались этим решением, российские клубы продолжают покупать легионеров? Неужели жизнь их ничему не учит? Впрочем, для игры в РПЛ и второсортного говна достаточно. Были бы еврокубки, ещё можно было бы подумать над тем, кого покупать. А без еврокубков и смысла в этом нет
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житель СПб
1656666256
Во-первых, перефразируя Мессера, г... не бывает первосортным или второсортным. Во-вторых, и это главное - ну так заключайте контракты правильно! с учетом качества игры. И тогда все будет нормально.
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NewLife
1656666981
Лечить надо дедушку, а не публиковать.
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Taps
1656668908
"... А если и поедет, то какое-то говно второсортное. ..." Скоро нег.ры всё заполонят.
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САДЫЧОК
1656670133
Охренел , старый пень , маразматик ! Этот недалекого ума чел, не понимает , что отмена лимита , как раз наоборот дает нашим молодым футболистам , попасть , в команды и играть !
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Axe111
1656675836
ЛИМИТ ЭТО ДНИЩЕ!!!!!!!!!!! УБРАТЬ!!!!!!
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Stavr007
1656687844
старый клоун таблетки забыл выпить, биба и боба с колосковым
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zigbert
1656707040
Ничего удивительного в его высказываниях нет. Для Анзора это фирменный почерк.
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