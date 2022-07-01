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«К нам поедет второсортное говно. А потом сбежит, как ублюдок Ларссон». Кавазашвили – о легионерах

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о новом лимите на легионеров в РПЛ по схеме «13+12».

«Ну и толку от того, что лимит ослабили? К нам никто не поедет. А если и поедет, то какое-то говно второсортное. Покупать сейчас легионеров — неблагодарное дело. За это надо сказать спасибо коррупционерам из ФИФА.

Вот приедет сейчас какой-нибудь латиноамериканец и будет здесь отнимать игровую практику у наших ребят, а потом сбежит, как ублюдок Ларссон. Еще и грязью обольет», — сказал Кавазашвили.

  • Новый лимит начнет действовать в чемпионате со следующего сезона.
  • Согласно проекту, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев (сейчас 8) и не менее 12 доморощенных игроков.
  • При этом одновременно на поле смогут выходить не более 8 легионеров.

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Источник: Sport24

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Сегодня, 11:17
Комментарии38
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    Рейтинг: +717

    Конопляных дел мастер 1 час назад

    Насчёт второсортного навоза Анзорчик метко подметил. Оно это все хряки. Гыгыгы

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    Рейтинг: +18134

    Persona_non_Grata > Конопляных дел мастер 38 минут назад

    Кто как не ты с " fakeid " разбираетесь в сортах говна и любите в нем копаться, аж провоняли насквозь - видимо жрете его с упоением !!! )

    0
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    Рейтинг: +9279

    САДЫЧОК 1 час назад

    Охренел , старый пень , маразматик !
    Этот недалекого ума чел, не понимает , что отмена лимита , как раз наоборот дает нашим молодым футболистам , попасть , в команды и играть !

    0
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    Рейтинг: +1174

    Taps 1 час назад

    "... А если и поедет, то какое-то говно второсортное. ..."
    Скоро нег.ры всё заполонят.

    0
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    Рейтинг: +2167

    Январь 59 2 часа назад

    Легионеры - легионерам рознь. Есть легионеры, которые готовые на любую подлость , лишь бы попасть в европейский клуб, а есть и те кого устраивает российская зарплата.

    0
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    Рейтинг: +14632

    NewLife 2 часа назад

    Лечить надо дедушку, а не публиковать.

    5
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    Рейтинг: +1178

    fakeid 2 часа назад

    спартаГ и Г = слова-синонимы уже давно)

    1
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    ...
    Рейтинг: +8400

    R_a_i_n > fakeid 1 час назад

    Да и ты тоже то ещё г

    5
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    Рейтинг: +18134

    Persona_non_Grata > fakeid 37 минут назад

    Кушай, не обляпайся, любитель какашек !!! )

    0
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    Рейтинг: +16215

    житель СПб 2 часа назад

    Во-первых, перефразируя Мессера, г... не бывает первосортным или второсортным. Во-вторых, и это главное - ну так заключайте контракты правильно! с учетом качества игры. И тогда все будет нормально.

    1
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    Рейтинг: +10888

    Алексей З > житель СПб 1 час назад

    Кого сейчас вы учите заключать контракты ?
    Спартак или всё же всю страну ?
    Не было бы С-О и все играли бы согласно контрактов.
    Вопросы в Кремль отправьте , земляку.

    3
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    Рейтинг: +615

    чаппай 2 часа назад

    О, в футболе, как и в пропаганде, появился свой "вечерний му.дозвон"

    5
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    Рейтинг: +10888

    Алексей З 2 часа назад

    Тут и сказать нечего.
    КЛИНИКА !!!!

    6
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    Рейтинг: +82

    Аден 2 часа назад

    Прямо и откровенно. Этот процесс уже идет.

    1
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