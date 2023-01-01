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«Зенит» и «Црвена Звезда» на выходных проведут переговоры по Эраковичу

На выходных «Зенит» и «Црвена Звезда» могут достичь предварительных договоренностей по трансферу защитника Страхиньи Эраковича.

По информации «РБ Спорт», футболист готов рассмотреть вариант с переездом в Россию, если со стороны «Зенита» поступит выгодное предложение. Эраковича не пугает отсутствие возможности выступления в еврокубках.

Ожидается, что в воскресенье защитник сборной Сербии выйдет в стартовом составе «Црвены Звезды» на матч с «Зенитом», который пройдет в «Сочи».

  • В прошедшем сезоне Эракович провел 41 матч и отдал 1 ассист.
  • Его контракт с «Црвеной Звездой» рассчитан до 2025 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 2,5 миллиона евро.

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Источник: «РБ Спорт»

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