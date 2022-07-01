«Зенит» и «Црвена Звезда» на выходных проведут переговоры по Эраковичу

На выходных «Зенит» и «Црвена Звезда» могут достичь предварительных договоренностей по трансферу защитника Страхиньи Эраковича.

По информации «РБ Спорт», футболист готов рассмотреть вариант с переездом в Россию, если со стороны «Зенита» поступит выгодное предложение. Эраковича не пугает отсутствие возможности выступления в еврокубках.

Ожидается, что в воскресенье защитник сборной Сербии выйдет в стартовом составе «Црвены Звезды» на матч с «Зенитом», который пройдет в «Сочи».