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  • У «Локо» новый тренер, «Зенит» купил Кассьерру, «Ростов» продлил Карпина, Зарема родила дочь и другие новости дня

У «Локо» новый тренер, «Зенит» купил Кассьерру, «Ростов» продлил Карпина, Зарема родила дочь и другие новости дня

1 июля 2022, 00:48

Малком: «Готов играть за «Зенит» до конца карьеры»

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Источник: «Бомбардир»
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