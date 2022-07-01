У «Локо» новый тренер, «Зенит» купил Кассьерру, «Ростов» продлил Карпина, Зарема родила дочь и другие новости дня

Малком: «Готов играть за «Зенит» до конца карьеры»
«Зенит» объявил о переходе Кассьерры. Сумма отступных в его контракте – 20 миллионов
«Пошел на ***». Городницкий рассказал, как Генич уходил с сайта «Матч ТВ». Комментатор назвал журналиста ***, но позднее извинился
Крыховяк не говорил, что хочет уехать из России. Он планирует остаться в «Краснодаре»
«Милан» хочет купить Неймара. Ему готовы платить 15-20 миллионов при условии, что «ПСЖ» возьмет на себя оставшуюся часть
52-летний Циннбауэр – новый главный тренер «Локомотива»
«Ростов» объявил о продлении контрактов с Карпиным и Онопко
«Барселона» заработала более 200 миллионов на продаже части своих телеправ американской инвесткомпании
У Федуна и Заремы родилась дочь (Иван Карпов)
«Герта» заинтересована в аренде Эджуке. Он собирается приостановить контракт с ЦСКА