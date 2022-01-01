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52-летний Циннбауэр – новый главный тренер «Локомотива»

«Локомотив» объявил о назначении Йозефа Циннбауэра на пост главного тренера.

«Локомотив» достиг договорeнности с Йозефом Циннбауэром, согласно которой немецкий специалист займeт должность главного тренера.

Марвин Комппер продолжит работу в тренерском штабе и сохранит ключевую роль в подготовке команды к матчам. Заур Хапов также продолжит работу в штабе первой команды», – сообщила пресс-служба «Локо».

  • До «Локо» 52-летний немец работал в «Гамбурге», «Санкт-Галлене» и «Орландо Пайретс» из ЮАР.
  • У Циннбауэра есть тренерская лицензия Pro.

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Источник: сайт «Локомотива»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +10830

    Алексей З 36 минут назад

    Может теперь о Спартаке забудут.

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    Рейтинг: +544

    SpartakMoskwa > Алексей З 32 минуты назад

    Не забудут)уровень неприязни к командам разный, на Локо всем пофигу( это хорошо на самом деле) а Спартак всегда будет в центре внимания

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    Рейтинг: +10830

    Алексей З > SpartakMoskwa 27 минут назад

    Может дело не в "неприязни" , а в "симпатии".
    Акценты правильно надо расставлять.
    Вас всех на Черкизово можно собрать , ещё и место останется, а тут и в Лужники всех желающих не поместилось. Это только в Москве.

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    Рейтинг: +10830

    Алексей З > SpartakMoskwa 26 минут назад

    Хотя конечно политика купленного Бомбардира построена на создании " анти-героя ".
    Зря стараетесь !!!

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