52-летний Циннбауэр – новый главный тренер «Локомотива»

«Локомотив» объявил о назначении Йозефа Циннбауэра на пост главного тренера.

«Локомотив» достиг договорeнности с Йозефом Циннбауэром, согласно которой немецкий специалист займeт должность главного тренера.

Марвин Комппер продолжит работу в тренерском штабе и сохранит ключевую роль в подготовке команды к матчам. Заур Хапов также продолжит работу в штабе первой команды», – сообщила пресс-служба «Локо».