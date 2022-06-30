52-летний Циннбауэр – новый главный тренер «Локомотива»

«Локомотив» объявил о назначении Йозефа Циннбауэра на пост главного тренера.
«Локомотив» достиг договорeнности с Йозефом Циннбауэром, согласно которой немецкий специалист займeт должность главного тренера.
Марвин Комппер продолжит работу в тренерском штабе и сохранит ключевую роль в подготовке команды к матчам. Заур Хапов также продолжит работу в штабе первой команды», – сообщила пресс-служба «Локо».
- До «Локо» 52-летний немец работал в «Гамбурге», «Санкт-Галлене» и «Орландо Пайретс» из ЮАР.
- У Циннбауэра есть тренерская лицензия Pro.
Источник: сайт «Локомотива»