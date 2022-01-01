Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: слова философа или футболиста?
Тест: слова философа или футболиста?
2 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
3 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года

Стала известна сумма отступных Кассьерры по контракту с «Зенитом»

Нападающий «Сочи» Матео Кассьерра находится в шаге от перехода в «Зенит».

По условиям контракта с петербургским клубом, сумма отступных футболиста составит 20 миллионов евро.

Соглашение колумбийца будет подписано по схеме «3+1».

  • Год назад «Сочи» купил Кассьерру за 1,2 миллиона евро.
  • Он забил 14 голов и сделал 6 ассистов в 23 матчах.
  • Форвард успешно прошел медосмотр для «Зенита».

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
Кассьерра успешно прошел медосмотр для «Зенита»
Гендиректор «Зенита» Медведев: «Будут еще трансферы, кроме Кассьерры» 1
«Он очень близок». Семак – о переходе Кассьерры в «Зенит» 2
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 11:57
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +711

    99-й 5 минут назад

    какие 20 лямов? они там вконец все чтоли...? Да он 5ки не стоит

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11