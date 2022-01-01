Стала известна сумма отступных Кассьерры по контракту с «Зенитом»

Нападающий «Сочи» Матео Кассьерра находится в шаге от перехода в «Зенит».

По условиям контракта с петербургским клубом, сумма отступных футболиста составит 20 миллионов евро.

Соглашение колумбийца будет подписано по схеме «3+1».

Год назад «Сочи» купил Кассьерру за 1,2 миллиона евро.

Он забил 14 голов и сделал 6 ассистов в 23 матчах.

Форвард успешно прошел медосмотр для «Зенита».

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