Стала известна сумма отступных Кассьерры по контракту с «Зенитом»

какие 20 лямов? они там вконец все чтоли...? Да он 5ки не стоит
Нападающий «Сочи» Матео Кассьерра находится в шаге от перехода в «Зенит».
По условиям контракта с петербургским клубом, сумма отступных футболиста составит 20 миллионов евро.
Соглашение колумбийца будет подписано по схеме «3+1».
- Год назад «Сочи» купил Кассьерру за 1,2 миллиона евро.
- Он забил 14 голов и сделал 6 ассистов в 23 матчах.
- Форвард успешно прошел медосмотр для «Зенита».
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