Значит скоро уедет, предложат ему 10-15 лямов евро и был таков. Малком: готов
играть за Зенит до конца карьеры Миллера – так будет точнее.
Нападающий «Зенита» Малком высказался о своем будущем в петербургском клубе.
«Я остаюсь в «Зените» этим летом. Готов ли играть за «Зенит» до конца карьеры? Да!» – заявил бразилец.
- Малком выступает за «Зенит» с лета 2019 года.
- В прошлом сезоне он забил 9 голов и сделал 8 ассистов в 35 матчах.
- Его зарплата – около 8 миллионов евро в год.
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