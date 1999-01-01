Малком: «Готов играть за «Зенит» до конца карьеры»

Нападающий «Зенита» Малком высказался о своем будущем в петербургском клубе.

«Я остаюсь в «Зените» этим летом. Готов ли играть за «Зенит» до конца карьеры? Да!» – заявил бразилец.

Малком выступает за «Зенит» с лета 2019 года.

В прошлом сезоне он забил 9 голов и сделал 8 ассистов в 35 матчах.

Его зарплата – около 8 миллионов евро в год.

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