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Малком: «Готов играть за «Зенит» до конца карьеры»

Нападающий «Зенита» Малком высказался о своем будущем в петербургском клубе.

«Я остаюсь в «Зените» этим летом. Готов ли играть за «Зенит» до конца карьеры? Да!» – заявил бразилец.

  • Малком выступает за «Зенит» с лета 2019 года.
  • В прошлом сезоне он забил 9 голов и сделал 8 ассистов в 35 матчах.
  • Его зарплата – около 8 миллионов евро в год.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +24997

    vladimir-7 1 час назад

    Значит скоро уедет, предложат ему 10-15 лямов евро и был таков. Малком: готов
    играть за Зенит до конца карьеры Миллера – так будет точнее.

    1
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    Рейтинг: +14148

    Fusballer 1 час назад

    8 миллионов евро в год - это звездец. Эта же сумма в рублях ещё нормально было бы.

    0
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    Рейтинг: +116

    Fandorine 1 час назад

    Деньги, деньги, дребеденьги... Позабыв покой и лень...)))

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +544

    SpartakMoskwa 2 часа назад

    С такой зарплатой конечно готов будешь играть до конца карьеры, в Европе тебе и 2 лямов не дадут, а тут целых 8

    3
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    Рейтинг: +10818

    Алексей З 2 часа назад

    Ну что ж , это право каждого, тем более человека побывавшего в Барселоне и понявшего свой уровень.
    " Не были мы не в какой Таити, нас и тут неплохо кормят "

    2
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