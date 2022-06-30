«Милан» хочет купить Неймара. Ему готовы платить 15-20 миллионов при условии, что «ПСЖ» возьмет на себя оставшуюся часть

«Милан» интересуется нападающим «ПСЖ» Неймаром.
По информации UOL, итальянский клуб рассматривает вариант с трансфером бразильца. В клубе считают, что переход Неймара покажет мировому футболу, что «Милан» вернулся на топ-уровень.
Препятствием для заключения сделки является зарплата 30-летнего игрока – «Милан» не сможет платить Неймару всю сумму. Итальянцы готовы выплачивать бразильцу 15-20 миллионов евро в год и рассчитывают, что оставшуюся часть возьмет на себя «ПСЖ».
- В прошлом сезоне Неймар забил 13 голов и сделал 8 ассистов в 28 матчах.
- Его рыночная стоимость – 75 миллионов евро.
- Неймар зарабатывает в Париже 50 миллионов евро в год.
Источник: UOL