«Милан» хочет купить Неймара. Ему готовы платить 15-20 миллионов при условии, что «ПСЖ» возьмет на себя оставшуюся часть

«Милан» интересуется нападающим «ПСЖ» Неймаром.

По информации UOL, итальянский клуб рассматривает вариант с трансфером бразильца. В клубе считают, что переход Неймара покажет мировому футболу, что «Милан» вернулся на топ-уровень.

Препятствием для заключения сделки является зарплата 30-летнего игрока – «Милан» не сможет платить Неймару всю сумму. Итальянцы готовы выплачивать бразильцу 15-20 миллионов евро в год и рассчитывают, что оставшуюся часть возьмет на себя «ПСЖ».