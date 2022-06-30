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«Милан» хочет купить Неймара. Ему готовы платить 15-20 миллионов при условии, что «ПСЖ» возьмет на себя оставшуюся часть

«Милан» интересуется нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

По информации UOL, итальянский клуб рассматривает вариант с трансфером бразильца. В клубе считают, что переход Неймара покажет мировому футболу, что «Милан» вернулся на топ-уровень.

Препятствием для заключения сделки является зарплата 30-летнего игрока – «Милан» не сможет платить Неймару всю сумму. Итальянцы готовы выплачивать бразильцу 15-20 миллионов евро в год и рассчитывают, что оставшуюся часть возьмет на себя «ПСЖ».

  • В прошлом сезоне Неймар забил 13 голов и сделал 8 ассистов в 28 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 75 миллионов евро.
  • Неймар зарабатывает в Париже 50 миллионов евро в год.

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Источник: UOL

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Комментарии3
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    Рейтинг: +14

    боря крымский 13 минут назад

    че то не вяжется с нынешней стратегией Милана....

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    Рейтинг: +141

    NET VOINE 26 минут назад

    Сначала задирают зарплату до астрономических цифр, а потом один клуб не может продать футболиста, потому что другие клубы не могут платить ТАКУЮ зарплату.

    0
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    Рейтинг: +331

    Stavr007 46 минут назад

    «Милан» интересуется нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе. = вы чего там ?

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