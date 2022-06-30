Кутепов подпишет контракт с «Торпедо» по схеме «1+1» («Спорт-Экспресс»)

Стали известны детали соглашения между «Торпедо» и бывшим защитником «Спартака» Ильей Кутеповым.

Контракт подпишут до лета 2023 года с опцией продления еще на 12 месяцев.

Также договор 28-летнего футболиста будет предусматривать опцию выкупа, если он захочет покинуть команду зимой.

Кутепов ушел из «Спартака» в качестве свободного агента.

Он выступал за московский клуб с 2012 года.

В 114 матчах Илья забил 2 гола.

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