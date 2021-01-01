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Стало известно, какую сумму получит «Рубин» за переход Хвичи в «Наполи»

Мамука Джугели, агент полузащитника Хвичи Кварацхелии, рассказал о финансовых деталях перехода игрока из батумского «Динамо» в «Наполи».

«Наполи» купил игрока у батумского «Динамо», не у «Рубина». А здесь каждая команда получает свою долю. Батумское «Динамо» получает свою долю, от них 5-10% получат «Рубин», «Локомотив» и остальные.

Это уже дела батумского клуба. Это компенсация. А как иначе? У Хвичи контракт с батумским «Динамо» на три года, а деньги получает «Рубин»? Так не бывает. Это «Наполи», это Италия – там всe жeстко и официально», – сказал Джугели.

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Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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