Лукаку прилетел в Милан для завершения трансфера в «Интер»

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку уже в Милане. Он прилетел несколько минут назад.

Бельгиец прибыл, чтобы завершить трансфер в «Интер». Это будет аренда.

Сообщалось, что «Интер» арендует Лукаку на 1 сезон за 8 миллионов евро, еще 4 миллиона «Челси» может получить в виде бонусов.

«Челси» купил Лукаку у «Интера» в 2021 году за 113 миллионов евро.

В прошлом сезоне форвард забил 15 голов в 44 матчах.

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