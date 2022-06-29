Лукаку прилетел в Милан для завершения трансфера в «Интер»

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку уже в Милане. Он прилетел несколько минут назад.
Бельгиец прибыл, чтобы завершить трансфер в «Интер». Это будет аренда.
- Сообщалось, что «Интер» арендует Лукаку на 1 сезон за 8 миллионов евро, еще 4 миллиона «Челси» может получить в виде бонусов.
- «Челси» купил Лукаку у «Интера» в 2021 году за 113 миллионов евро.
- В прошлом сезоне форвард забил 15 голов в 44 матчах.
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Источник: твиттер Фабрицио Романо