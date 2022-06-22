Лукаку возвращается в «Интер», аренда полностью согласована. «Челси» получит 8+4 миллионов

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку перейдет в «Интер».

По информации журналиста Фабрицио Романо, аренда 29-летнего бельгийца на один сезон полностью согласована. У «Интера» не будет права выкупа футболиста.

Итальянский клуб заплатит за аренду 8 миллионов евро. Еще 4 миллиона предусмотрены в качестве бонусов за различные достижения Лукаку.

Ради возвращения в «Интер» футболист пошел на снижение зарплаты с 12 до 8 миллионов евро. Он пройдет медосмотр в Милане на следующей неделе.

«Челси» купил Лукаку у «Интера» в 2021 году за 113 миллионов евро.

В прошлом сезоне бельгиец забил 15 голов в 44 матчах.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное