«Барселона» сделала новое предложение по Левандовски

«Барселона» продолжает попытки купить форварда «Баварии» Роберта Левандовски. Каталонцы сделали новое предложение.
В нем указано, что клуб готов купить игрока за 40 миллионов евро + бонусы. Однако баварцы хотят не менее 50 миллионов без учета бонусов.
- В прошлом сезоне Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.
- Его контракт с мюнхенцами истекает в 2023 году.
- Игрок не допускает, что начнет новый сезон в «Баварии».
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Источник: Bild