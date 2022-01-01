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«Барселона» сделала новое предложение по Левандовски

«Барселона» продолжает попытки купить форварда «Баварии» Роберта Левандовски. Каталонцы сделали новое предложение.

В нем указано, что клуб готов купить игрока за 40 миллионов евро + бонусы. Однако баварцы хотят не менее 50 миллионов без учета бонусов.

  • В прошлом сезоне Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.
  • Его контракт с мюнхенцами истекает в 2023 году.
  • Игрок не допускает, что начнет новый сезон в «Баварии».

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Источник: Bild

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