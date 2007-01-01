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Червиченко – о Грановской в «Спартаке»: «Не верю в продуктивность работы женщины в футболе»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном приходе в московский клуб Романа Абрамовича вместе с Мариной Грановской.

«Грановская? Не знаю еe и за какие аспекты она отвечала тоже. Я так понимаю, что футбольные дела решал тот персонаж, которого переманили из «Манчестер Юнайтед».

Не верю в продуктивность работы женщины в спортивной части в футболе. Но если она хорошо работает, то почему бы и нет, вполне возможно», – сказал Червиченко.

  • Грановская работала в «Челси» с 2013 года.
  • Она вела все переговоры по трансферам и занималась продлением контрактов.
  • Роман Абрамович продал клуб этой весной.

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Источник: Metaratings

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