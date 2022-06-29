Канчельскис: «Абрамович сможет сделать со «Спартаком» то же самое, что с «Челси»

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможной покупке «Спартака» Романом Абрамовичем.

«Для Романа «Спартак» будет очень хорошим приобретением. Думаю, что Абрамович не захочет, чтобы «Спартак» занимал 9-10 места. Он будет стараться сделать так, чтобы команда занимала первое место и составила конкуренцию «Зениту».

Роман Аркадьевич сможет сделать со «Спартаком» то же самое, что с «Челси». Почему нет? Он с лондонским клубом выиграл почти все.

Абрамович приведет людей хороших, к примеру тех, кто в «Челси» работал. Это будет еще лучше для «Спартака». Тех, кто работает у «красно-белых» сейчас, уже не будет.

У нас у Смородской ничего не получилось, Зарема ничего не сделала, а Грановская здорово управляет клубом. Она с людьми много что выигрывала, поэтому их не надо сравнивать.

Если Абрамович купит «Спартак», то для «красно-белых» это будет грандиозное событие», – сказал Канчельскис.

Леонид Федун с 2004 года владеет «Спартаком».

Абрамович в мае продал «Челси» из-за санкций.

Российский бизнесмен владел «Челси» с 2003 года.

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