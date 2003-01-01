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Канчельскис: «Абрамович сможет сделать со «Спартаком» то же самое, что с «Челси»

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможной покупке «Спартака» Романом Абрамовичем.

«Для Романа «Спартак» будет очень хорошим приобретением. Думаю, что Абрамович не захочет, чтобы «Спартак» занимал 9-10 места. Он будет стараться сделать так, чтобы команда занимала первое место и составила конкуренцию «Зениту».

Роман Аркадьевич сможет сделать со «Спартаком» то же самое, что с «Челси». Почему нет? Он с лондонским клубом выиграл почти все.

Абрамович приведет людей хороших, к примеру тех, кто в «Челси» работал. Это будет еще лучше для «Спартака». Тех, кто работает у «красно-белых» сейчас, уже не будет.

У нас у Смородской ничего не получилось, Зарема ничего не сделала, а Грановская здорово управляет клубом. Она с людьми много что выигрывала, поэтому их не надо сравнивать.

Если Абрамович купит «Спартак», то для «красно-белых» это будет грандиозное событие», – сказал Канчельскис.

  • Леонид Федун с 2004 года владеет «Спартаком».
  • Абрамович в мае продал «Челси» из-за санкций.
  • Российский бизнесмен владел «Челси» с 2003 года.

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Источник: Metaratings

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Сегодня, 00:28
Комментарии3
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    Рейтинг: +10730

    alex1951 1 час назад

    .....Абрамович не Дурак - тратить деньги на Спартак.....
    Жить в тепле ,не зная горя,можно развеж лишь у моря,
    Подобрать себе Маккаби,ездить там же в Абу-Даби,
    Ну не враг же сам себе ,а Спартак давно в Г.
    А на Рому ,как взглянешь - на мать Терезу не похож,
    Пусть Федун гребет Г. с той Заремкой заодно)))))

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    Рейтинг: +1665

    Vitaga 1 час назад

    отличная идея. и Грановская - это куда сильнее Заремы с её закидонами

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    Рейтинг: +141

    гууд > Vitaga 31 минуту назад

    Ты заремку не трогай!) это будущие спартака!))))

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