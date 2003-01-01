Канчельскис: «Абрамович сможет сделать со «Спартаком» то же самое, что с «Челси»

.....Абрамович не Дурак - тратить деньги на Спартак.....
Жить в тепле ,не зная горя,можно развеж лишь у моря,
Подобрать себе Маккаби,ездить там же в Абу-Даби,
Ну не враг же сам себе ,а Спартак давно в Г.
А на Рому ,как взглянешь - на мать Терезу не похож,
Пусть Федун гребет Г. с той Заремкой заодно)))))
Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможной покупке «Спартака» Романом Абрамовичем.
«Для Романа «Спартак» будет очень хорошим приобретением. Думаю, что Абрамович не захочет, чтобы «Спартак» занимал 9-10 места. Он будет стараться сделать так, чтобы команда занимала первое место и составила конкуренцию «Зениту».
Роман Аркадьевич сможет сделать со «Спартаком» то же самое, что с «Челси». Почему нет? Он с лондонским клубом выиграл почти все.
Абрамович приведет людей хороших, к примеру тех, кто в «Челси» работал. Это будет еще лучше для «Спартака». Тех, кто работает у «красно-белых» сейчас, уже не будет.
У нас у Смородской ничего не получилось, Зарема ничего не сделала, а Грановская здорово управляет клубом. Она с людьми много что выигрывала, поэтому их не надо сравнивать.
Если Абрамович купит «Спартак», то для «красно-белых» это будет грандиозное событие», – сказал Канчельскис.
- Леонид Федун с 2004 года владеет «Спартаком».
- Абрамович в мае продал «Челси» из-за санкций.
- Российский бизнесмен владел «Челси» с 2003 года.
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