«МЮ» согласовал трансфер защитника Маласьи за 17 миллионов. «Фейеноорд» подтвердил

Защитник «Фейеноорда» Тайрел Маласья близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

По информации журналиста Фабрицио Романо, клубы договорились о трансфере 22-летнего голландца за 15 миллионов евро. Еще 2 миллиона предусмотрены в качестве бонусов.

Английскому клубу осталось согласовать условия контракта с футболистом.

«Договоренность с «Манчестер Юнайтед» есть. Теперь мы ждем ответ Тайрела. Если он скажет «да», то переход в «МЮ» неизбежен», – сообщил спортивный директор «Фейеноорда» Франк Арнесен.

Маласья в минувшем сезоне забил 1 гол и сделал 4 ассиста в 32 матчах чемпионата Нидерландов.

Его рыночная стоимость – 17 миллионов евро.

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