«МЮ» согласовал трансфер защитника Маласьи за 17 миллионов. «Фейеноорд» подтвердил

Защитник «Фейеноорда» Тайрел Маласья близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».
По информации журналиста Фабрицио Романо, клубы договорились о трансфере 22-летнего голландца за 15 миллионов евро. Еще 2 миллиона предусмотрены в качестве бонусов.
Английскому клубу осталось согласовать условия контракта с футболистом.
«Договоренность с «Манчестер Юнайтед» есть. Теперь мы ждем ответ Тайрела. Если он скажет «да», то переход в «МЮ» неизбежен», – сообщил спортивный директор «Фейеноорда» Франк Арнесен.
- Маласья в минувшем сезоне забил 1 гол и сделал 4 ассиста в 32 матчах чемпионата Нидерландов.
- Его рыночная стоимость – 17 миллионов евро.
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Источник: Sky Sports