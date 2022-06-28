Кутепов прокомментировал новость о переходе в «Торпедо»

Бывший защитник «Спартака» Илья Кутепов посетил матч «Торпедо» – «Волгарь» (1:1), где высказался о своем будущем.

Ранее сообщалось, что 28-летний игрок перейдет в «Торпедо» на правах свободного агента.

— Все-таки переходите в «Торпедо»?

— Не знаю, меня друзья на футбол позвали.

— То есть не «Торпедо»?

— Я пока в свободном плавании.

— Говорят, что завтра будет медосмотр, после которого вы присоединитесь к команде.

— Много что поговаривают.

— Почему остановились на «Торпедо»? Какие были еще варианты?

— Есть разные команды. Я не знаю, меня друзья вообще на футбол позвали.

Кутепов покинул «Спартак» в качестве свободного агента.

Он выступал за московский клуб с 2012 года.

В 114 матчах Илья забил 2 гола.

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