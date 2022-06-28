Кутепов прокомментировал новость о переходе в «Торпедо»

Бывший защитник «Спартака» Илья Кутепов посетил матч «Торпедо» – «Волгарь» (1:1), где высказался о своем будущем.
Ранее сообщалось, что 28-летний игрок перейдет в «Торпедо» на правах свободного агента.
— Все-таки переходите в «Торпедо»?
— Не знаю, меня друзья на футбол позвали.
— То есть не «Торпедо»?
— Я пока в свободном плавании.
— Говорят, что завтра будет медосмотр, после которого вы присоединитесь к команде.
— Много что поговаривают.
— Почему остановились на «Торпедо»? Какие были еще варианты?
— Есть разные команды. Я не знаю, меня друзья вообще на футбол позвали.
- Кутепов покинул «Спартак» в качестве свободного агента.
- Он выступал за московский клуб с 2012 года.
- В 114 матчах Илья забил 2 гола.
Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное
Источник: «Спорт-Экспресс»