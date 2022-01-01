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Агент Баринова прокомментировал информацию об интересе «Динамо»

Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, отреагировал на новость о желании «Динамо» подписать игрока.

«Всю информацию вы можете получить у «Локомотива», «Динамо» или журналиста Ивана Карпова, который опубликовал эту новость.

Дима на сборах «Локомотива» в Баковке, тренируется в полную силу. Больше добавить сейчас ничего не могу», – сказал агент.

  • В прошлом сезоне Баринов сделал 2 ассиста в 30 матчах.
  • Его контракт с «Локо» действует до июня 2023 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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