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Цорн высказался об интересе «Динамо» и «Зенита» к Баринову

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал возможный уход из клуба полузащитника Дмитрия Баринова.

Сообщалось, что на 25-летнего футболиста претендуют «Динамо» и «Зенит».

«В наш клуб на сегодняшний день предложения по Баринову не поступало», – заявил Цорн.

  • В прошлом сезоне Баринов сделал 2 ассиста в 30 матчах.
  • Его контракт с «Локо» действует до июня 2023 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

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Источник: Sport24

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Комментарии1
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    Рейтинг: +16440

    paracetamol 2 часа назад

    Пусть в Дырнаму идет костолом!

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