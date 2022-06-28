Цорн высказался об интересе «Динамо» и «Зенита» к Баринову

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал возможный уход из клуба полузащитника Дмитрия Баринова.

Сообщалось, что на 25-летнего футболиста претендуют «Динамо» и «Зенит».

«В наш клуб на сегодняшний день предложения по Баринову не поступало», – заявил Цорн.

В прошлом сезоне Баринов сделал 2 ассиста в 30 матчах.

Его контракт с «Локо» действует до июня 2023 года.

Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

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