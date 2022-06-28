Агент Оздоева отреагировал на слухи об интересе саудовского «Аль-Хиляля»

Анзор Гаргаев, агент бывшего полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева, рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры для игрока.

Сообщалось, что 29-летний россиянин заинтересовал саудовский «Аль-Хиляль».

– Спешки нет. Магомед все обдумывает, учитывая, что ему уже не 20 лет. Рассматривает заработную плату и срок контракта. Он хочет принять оптимально правильное решение.

Ему не хотелось бы ошибиться, поэтому очень внимательно рассматривает нюансы: страна, команда, перспектива. Это касается зарубежных и российских клубов.

– Среди рассматриваемых стран фигурирует Саудовская Аравия?

– Саудовская Аравия, Турция. Сами руководители клубов набирают его и испытывают интерес к нему. Магомед ведет диалог с ними, но это не гарантия, что он именно туда перейдет.

Но когда делается хорошее финансовое предложение из той же Саудовской Аравии, почему бы не подумать? С Европой сейчас отношения похолодали. Если раньше особо не было спроса на наших футболистов, то сейчас это практически исключено.

Конечно, Магомеду хотелось бы остаться дома, в России. Но он примет решение путем анализа, поэтому не торопится.

– Из клубов РПЛ есть предложения?

– Да, тоже есть.

– В «Зените» недавно был случай, когда Далер Кузяев ушел, но не нашел устраивающий его клуб и вернулся назад. Возможна ли такая же история с Оздоевым?

– Допускаю, что все может быть. Учитывая то, что Магомед провел 4,5 года в «Зените», у него прекрасные отношения с руководством, тренерским штабом, со всем коллективом: начиная от поваров и заканчивая медиками и обслуживающим персоналом.

– 9 июля начинается новый сезон в России. Когда Магомед хочет определиться с клубом?

– Думаю, что, наверное, максимум в течение недели. Он самостоятельно тренируется и находится в хорошем тонусе. Ему не составит труда влиться в какой-то коллектив. Будь то российский или иностранный. Сразу с корабля на бал.

Оздоев – свободный агент.

Он провел в «Зените» 4,5 сезона.

В активе хавбека 8 голов и 13 ассистов в 116 матчах.

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