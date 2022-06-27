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Глушенков объяснил, почему решил не возвращаться в «Спартак» из «Крыльев»

Нападающий «Крыльев Советов» Максим Глушенков объяснил, почему решил не возвращаться в «Спартак».

– Были ли у тебя мысли о «Спартаке»? Повлияло ли как-то, что там поменялся тренер?

– Нет, это никак не повлияло. Когда мне сказали, что «Крылья» могут меня подписать, я ни о чем другом не думал.

– Не было ли по ходу прошлого сезона желания остаться в «Крыльях»?

– Такое желание было. Я не скрывал, что хочу здесь остаться. В Самаре классный тренерский штаб, дружная команда, замечательные болельщики – играть здесь одно удовольствие.

  • Глушенков подписал полноценный контракт с «Крыльями» на 3 года.
  • Ранее «Крылья Советов» дважды брали в аренду Глушенкова.
  • Вингер суммарно забил 10 голов и сделал 2 ассиста в 39 матчах.

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Источник: сайт «Крыльев Советов»

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Комментарии6
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    Рейтинг: +7012

    nik55 12 минут назад

    не ты решил а тебя решили

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    Рейтинг: +1080

    alefreddy 16 минут назад

    ну и прекрасно расти как игрок

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    Рейтинг: +14583

    NewLife 18 минут назад

    Успехов !

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    Рейтинг: +32092

    VVM1964 1 час назад

    Всё просто - не тянет он на уровень, нужный Спартаку .

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    Рейтинг: +95

    7:1 > VVM1964 59 минут назад

    вы, сектанты тарасофские, реально долбанутые. крылья в первой половине таблицы финишировали, в отличие от позорного спартага. а теперь визжи про уровень вашего дна.

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    Рейтинг: +7012

    nik55 > 7:1 10 минут назад

    тупой школьник

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