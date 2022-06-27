Глушенков объяснил, почему решил не возвращаться в «Спартак» из «Крыльев»

Нападающий «Крыльев Советов» Максим Глушенков объяснил, почему решил не возвращаться в «Спартак».
– Были ли у тебя мысли о «Спартаке»? Повлияло ли как-то, что там поменялся тренер?
– Нет, это никак не повлияло. Когда мне сказали, что «Крылья» могут меня подписать, я ни о чем другом не думал.
– Не было ли по ходу прошлого сезона желания остаться в «Крыльях»?
– Такое желание было. Я не скрывал, что хочу здесь остаться. В Самаре классный тренерский штаб, дружная команда, замечательные болельщики – играть здесь одно удовольствие.
- Глушенков подписал полноценный контракт с «Крыльями» на 3 года.
- Ранее «Крылья Советов» дважды брали в аренду Глушенкова.
- Вингер суммарно забил 10 голов и сделал 2 ассиста в 39 матчах.
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Источник: сайт «Крыльев Советов»