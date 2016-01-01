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Хачатурянц объявил об уходе из исполкома РФС и с поста главы ЭСК

Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц объявил о выходе из исполкома РФС и уходе с поста главы ЭСК.

«Сегодня я также направил в Российский футбольный союз заявления о выходе из состава исполкома РФС и об уходе с поста руководителя Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС», – сказал Хачатурянц.

  • Хачатурянц руководил РПЛ с октября 2021 года.
  • Его сменил Александр Алаев.
  • Кандидатуру Алаева поддержали 15 из 16 клубов лиги, «Зенит» воздержался.

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Источник: «Чемпионат»

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