Алаев назвал главную задачу на посту президента РПЛ

Новый президент РПЛ Александр Алаев рассказал об основных задачах на новой должности.

«РПЛ – витрина, главный спортивный продукт России. Я вижу точки роста, хочу поблагодарить Ашота Хачатурянца и его команду за впечатляющую работу. Все знают о контрактах, которые он заключил. Это отличные возможности для развития РПЛ, главного спортивного мероприятия России.

Будем продолжать в том же духе, чтобы российские клубы вернулись в европейский футбол сильнее, чем были», – сказал Алаев.

Алаев сменил Ашота Хачатурянца, который сегодня объявил об уходе с должности.

Хачатурянц руководил РПЛ с октября 2021 года.

Кандидатуру Алаева поддержали 15 из 16 клубов лиги, «Зенит» воздержался.

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