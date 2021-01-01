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Алаев назвал главную задачу на посту президента РПЛ

Новый президент РПЛ Александр Алаев рассказал об основных задачах на новой должности.

«РПЛ – витрина, главный спортивный продукт России. Я вижу точки роста, хочу поблагодарить Ашота Хачатурянца и его команду за впечатляющую работу. Все знают о контрактах, которые он заключил. Это отличные возможности для развития РПЛ, главного спортивного мероприятия России.

Будем продолжать в том же духе, чтобы российские клубы вернулись в европейский футбол сильнее, чем были», – сказал Алаев.

  • Алаев сменил Ашота Хачатурянца, который сегодня объявил об уходе с должности.
  • Хачатурянц руководил РПЛ с октября 2021 года.
  • Кандидатуру Алаева поддержали 15 из 16 клубов лиги, «Зенит» воздержался.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 14:21
Комментарии4
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    Рейтинг: +8327

    R_a_i_n 3 минуты назад

    Главная задача Алаева, это вечный чемпион !

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    Рейтинг: +85

    7:1 25 минут назад

    избавить страну от гей-клуба из тарасофки.

    вот это норм задача.

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    Рейтинг: +2827

    acor94 > 7:1 18 минут назад

    А кого драть то будем? Свои фарм-клубы?)

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    Рейтинг: +8327

    R_a_i_n > 7:1 3 минуты назад

    Ты что-то напутал дружище. Ней -клуб на берегах Невы. Там и цвета подходящие, да и контингент...

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