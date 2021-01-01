Алаев назвал главную задачу на посту президента РПЛ

Главная задача Алаева, это вечный чемпион !
Новый президент РПЛ Александр Алаев рассказал об основных задачах на новой должности.
«РПЛ – витрина, главный спортивный продукт России. Я вижу точки роста, хочу поблагодарить Ашота Хачатурянца и его команду за впечатляющую работу. Все знают о контрактах, которые он заключил. Это отличные возможности для развития РПЛ, главного спортивного мероприятия России.
Будем продолжать в том же духе, чтобы российские клубы вернулись в европейский футбол сильнее, чем были», – сказал Алаев.
- Алаев сменил Ашота Хачатурянца, который сегодня объявил об уходе с должности.
- Хачатурянц руководил РПЛ с октября 2021 года.
- Кандидатуру Алаева поддержали 15 из 16 клубов лиги, «Зенит» воздержался.
Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное