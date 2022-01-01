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Ловрен: «Победить «Спартак» в матче за Суперкубок на его стадионе было бы еще интереснее»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России против «Спартака».

«Важнейшая ли игра сезона со «Спартаком»? Не скажу про весь сезон, но это первая игра, и сейчас она для нас самая важная. Выиграть Суперкубок всегда важно для клуба и фанатов. Мы брали Суперкубок, как только я появился в команде, и в прошлом сезоне. Надеюсь, в этом году нам снова удастся выиграть.

Мы должны быть готовы к тяжeлой игре и полностью выложиться на поле. В такую погоду, как сейчас, непросто играть, но это не может служить для нас оправданием. Мы будем в одинаковых условиях со «Спартаком», и победит тот, кто этого больше захочет.

Знаю ли про то, что «Спартак» был против проведения матча в Санкт-Петербурге? Читал об этом. Прекрасно, что мы будем играть на нашем стадионе вместе с нашими болельщиками, но для меня было бы ещe интереснее победить «Спартак» на его стадионе», – сказал хорват.

  • Матч на «Газпром Арене» состоится 9 июля.
  • «Спартак» был недоволен, что матч состоится в Санкт-Петербурге.
  • «Зенит» и «Спартак» еще никогда не встречались в матче за Суперкубок России.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +4847

    ySS 1 час назад

    Было бы намного интереснее, но и намного тяжелее.
    Почему-то Милер все таки решил провести домашний матч...

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