Ловрен: «У меня не было сомнений, возвращаться ли в «Зенит»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал возвращение в расположение команды. Его не было полгода.

— Вы готовы снова выводить «Зенит» на поле с капитанской повязкой?

— Если был бы не готов, меня бы тут не было! Но я здесь и хочу как можно скорее начать помогать команде.

— У вас не было сомнений, возвращаться ли в Россию?

— Нет, никаких сомнений.

— В этом году «Зенит» не будет участвовать в еврокубках. Это как-то сказывается на вашей мотивации?

— Это очень болезненно. И я не могу понять такого решения. Спорт и политика должны быть независимы, а сейчас множество спортсменов, не только футболистов, оказались наказаны. Даже паралимпийцы, которые посвятили свои жизни тому, чтобы попасть на Игры, не допускаются к соревнованиям. Мы видим, что существует политика двойных стандартов, но мы с этим ничего не можем поделать. Нам остается только показывать свою силу, в этом сезоне быть еще лучше, и я верю, что мы вернемся в еврокубки.

Из-за травмы связок голеностопа Ловрен не выходит на поле с декабря.

Его контракт с «Зенитом» действует до 2023 года.

В прошлом сезоне футболист провел 19 матчей.

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