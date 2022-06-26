Мама Овечкина: «Саша забил «Амкалу» не понарошку, а по игре. Очень здорово. Молодец, сынуля»

Татьяна Овечкина, мама хоккеиста Александра Овечкина, прокомментировал его гол в товарищеском матче «Динамо» – «Амкал» (5:0). Он оказался победным.

«Момент очень хороший, красивый. Самое главное, что не понарошку был забит гол, а по игре. Очень здорово. Под Сашу никто не подстраивался. Может кто-то подумать, что так специально сделали — совсем нет. Очень хороший гол, я рада за него.

Он мало того, что нападающий, он же еще и плеймейкер хороший. Он хорошо видит площадку — и в хоккее, и в футболе тоже. Здесь в самом начале игры он хотел отдать пас пяточкой. Неплохо, молодец, сынуля.

Был ли у него шанс стать футболистом в детстве? Я много раз говорила, что он был спортивным парнем. В любом виде спорта, конечно, он бы добился хорошего результата. Он и в баскетбол умеет играть, и в теннис, и плавает хорошо», – сказала Овечкина.

Матч прошел на «ВТБ Арене» в Москве.

Овечкин – воспитанник хоккейного «Динамо».

Хоккеист выступает в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталс».

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