Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
2 Тест: угадай футболиста за тыквой
Тест: угадай футболиста за тыквой
3 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов

Мама Овечкина: «Саша забил «Амкалу» не понарошку, а по игре. Очень здорово. Молодец, сынуля»

Татьяна Овечкина, мама хоккеиста Александра Овечкина, прокомментировал его гол в товарищеском матче «Динамо» – «Амкал» (5:0). Он оказался победным.

«Момент очень хороший, красивый. Самое главное, что не понарошку был забит гол, а по игре. Очень здорово. Под Сашу никто не подстраивался. Может кто-то подумать, что так специально сделали — совсем нет. Очень хороший гол, я рада за него.

Он мало того, что нападающий, он же еще и плеймейкер хороший. Он хорошо видит площадку — и в хоккее, и в футболе тоже. Здесь в самом начале игры он хотел отдать пас пяточкой. Неплохо, молодец, сынуля.

Был ли у него шанс стать футболистом в детстве? Я много раз говорила, что он был спортивным парнем. В любом виде спорта, конечно, он бы добился хорошего результата. Он и в баскетбол умеет играть, и в теннис, и плавает хорошо», – сказала Овечкина.

  • Матч прошел на «ВТБ Арене» в Москве.
  • Овечкин – воспитанник хоккейного «Динамо».
  • Хоккеист выступает в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталс».

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
Директор «Динамо» Пивоваров: «Овечкин – молодец, контракт отработал»
Лещук: «Овечкин в полном порядке. Забил гол, «выкинул из маршрутки»
Отец Овечкина: «Если в США узнают про матч с «Амкалом», по головке Сашу не погладят» 2
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 01:22
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11