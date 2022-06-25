Овечкин рассказал о диалоге со Смоловым перед голом «Амкалу»

Хоккеист Александр Овечкин забил за «Динамо» в товарищеском матче против «Амкала». Он рассказал, что предшествовало голу.

«Мечта сбылась. Как говорится, попал! С левого офиса забил, нормально. Спасибо команде и руководству за доверие. Федя Смолов мне сегодня сказал: «Заходим в штрафную, открываешься – я тебе под левую отдаю». Связка сработала!» – сказал игрок.

Матч «Динамо» – «Амкал» в эти минуты проходит на «ВТБ Арене».

«Амкал» – блогерская команда из Москвы.

Овечкин – чемпион мира по хоккею.

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