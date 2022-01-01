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«Локомотив» не будет искать замену Жемалетдинову. Комппер может сменить схему

«Локомотив» не собирается искать замену нападающему Рифату Жемалетдинову, который выбыл на 7-9 месяцев из-за травмы.

В клубе рассчитывают на внутренние резервы — позицию Рифата способны закрыть Миранчук, Петров или кто-то из молодых. Либо, при необходимости, «Локо» вообще может заменить игровую схему», – написал журналист Иван Карпов в телеграме.

  • В минувшем сезоне Жемалетдинов забил 9 голов и сделал 7 ассистов в 30 матчах.
  • Его контракт с «Локомотивом» действует до 2024 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 7,5 миллиона евро.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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