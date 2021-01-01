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УЕФА задерживает выплаты «Зениту» и «Локомотиву» за участие в еврокубках

УЕФА должен несколько миллионов евро «Зениту» и «Локомотиву», утверждает «СЭ».

Обоим клубам задерживают часть выплат за участие в еврокубках сезона-2021/22.

УЕФА объясняет возникновение проблемы тем, что некоторые спонсоры «Зенита» и «Локо» находятся под санкциями, поэтому европейские банки не хотят с ними работать.

РФС предложил несколько безопасных схем перевода денег, но УЕФА пока откладывает решение этого вопроса.

Остальные российские клубы – «Спартак», «Рубин» и «Сочи» – уже получили свои выплаты в полном объеме.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +460

    Salt-N-Pepa 31 минуту назад

    А должны что-ли? За что? За великую победу над донным Мальмё в большинстве и за последнее место в проходной группе ЛЕ?)))

    1
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    Рейтинг: +51

    Болотоход > Salt-N-Pepa 29 минут назад

    Опозорились блекло голубые на всю страну и еще денег им давай)))

    1
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    Рейтинг: +25008

    vladimir-7 1 час назад

    Зенит, Локомотиву необходимо включить счетчик, за каждый день просрочки
    выплаты долга ~10% от суммы долга. Минуточку, а почему нет спартака? Он же
    тоже участвовал в этих играх,
    Или забирайте долг нарочным с нашей российской охраной из морпехов и ВДВ.

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    Рейтинг: +51

    Болотоход > vladimir-7 28 минут назад

    Ты одну " Шапку" читаешь и сразу бред пишешь?

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