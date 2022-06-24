УЕФА задерживает выплаты «Зениту» и «Локомотиву» за участие в еврокубках

УЕФА должен несколько миллионов евро «Зениту» и «Локомотиву», утверждает «СЭ».

Обоим клубам задерживают часть выплат за участие в еврокубках сезона-2021/22.

УЕФА объясняет возникновение проблемы тем, что некоторые спонсоры «Зенита» и «Локо» находятся под санкциями, поэтому европейские банки не хотят с ними работать.

РФС предложил несколько безопасных схем перевода денег, но УЕФА пока откладывает решение этого вопроса.

Остальные российские клубы – «Спартак», «Рубин» и «Сочи» – уже получили свои выплаты в полном объеме.

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