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УЕФА задерживает выплаты «Зениту» и «Локомотиву» за участие в еврокубках

24 июня 2022, 18:15
4

УЕФА должен несколько миллионов евро «Зениту» и «Локомотиву», утверждает «СЭ».

Обоим клубам задерживают часть выплат за участие в еврокубках сезона-2021/22.

УЕФА объясняет возникновение проблемы тем, что некоторые спонсоры «Зенита» и «Локо» находятся под санкциями, поэтому европейские банки не хотят с ними работать.

РФС предложил несколько безопасных схем перевода денег, но УЕФА пока откладывает решение этого вопроса.

Остальные российские клубы – «Спартак», «Рубин» и «Сочи» – уже получили свои выплаты в полном объеме.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив
Комментарии (4)
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Salt-N-Pepa
1656088316
А должны что-ли? За что? За великую победу над донным Мальмё в большинстве и за последнее место в проходной группе ЛЕ?)))
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ААМ
1656098666
УЕФА решила украсть деньги. Вот и всё!
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житель СПб
1656100730
Очень некрасиво...
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