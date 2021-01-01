УЕФА задерживает выплаты «Зениту» и «Локомотиву» за участие в еврокубках

А должны что-ли? За что? За великую победу над донным Мальмё в большинстве и за последнее место в проходной группе ЛЕ?)))
УЕФА должен несколько миллионов евро «Зениту» и «Локомотиву», утверждает «СЭ».
Обоим клубам задерживают часть выплат за участие в еврокубках сезона-2021/22.
УЕФА объясняет возникновение проблемы тем, что некоторые спонсоры «Зенита» и «Локо» находятся под санкциями, поэтому европейские банки не хотят с ними работать.
РФС предложил несколько безопасных схем перевода денег, но УЕФА пока откладывает решение этого вопроса.
Остальные российские клубы – «Спартак», «Рубин» и «Сочи» – уже получили свои выплаты в полном объеме.
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