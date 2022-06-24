Семак рассказал о ситуации с продлением контракта с «Зенитом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что еще не продлил контракт с клубом.
– Вы уже подписали новый контракт? Если да, то на какой срок? Если нет, то когда подпишите?
– Нет, пока нет. Действует опция пролонгации старого трудового соглашения. По поводу нового – в контакте с клубом, с Александром Ивановичем. Есть варианты, предложенные клубом. Сейчас в процессе обсуждения.
- Семак возглавил «Зенит» в 2018 году.
- При нем клуб четыре раза выиграл РПЛ.
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Источник: сайт «Зенита»