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Семак рассказал о ситуации с продлением контракта с «Зенитом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что еще не продлил контракт с клубом.

– Вы уже подписали новый контракт? Если да, то на какой срок? Если нет, то когда подпишите?

– Нет, пока нет. Действует опция пролонгации старого трудового соглашения. По поводу нового – в контакте с клубом, с Александром Ивановичем. Есть варианты, предложенные клубом. Сейчас в процессе обсуждения.

  • Семак возглавил «Зенит» в 2018 году.
  • При нем клуб четыре раза выиграл РПЛ.

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Источник: сайт «Зенита»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +31

    Аден 21 минуту назад

    по ходу физрук Серюня деньжат поболе захотел.

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