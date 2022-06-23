ФИФА расширила заявки сборных на ЧМ-2022

Бюро Совета ФИФА одобрило изменения, касающиеся заявок команд-участниц чемпионата мира 2022 года.

Теперь в состав сборных на турнир можно заявлять 26 футболистов. Ранее было 23.

Максимальное количество игроков в расширенной заявке увеличено с 35 до 55.

Последний игровой день в клубном футболе для тех, кто попадет в окончательный состав, состоится не позднее 13 ноября 2022 года.

На скамейке запасных во время матчей мирового первенства смогут находиться не более 26 человек – до 15 футболистов и 11 официальных лиц, один из которых должен быть врачом.

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.

Составы всех групп чемпионата мира можно посмотреть по ссылке.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное