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«ПСЖ» предложил «Барселоне» купить Неймара за 50 миллионов. Бразилец готов вернуться

«ПСЖ» работает над возвращением нападающего Неймара в «Барселону».

Парижане сами начали переговоры о трансфере 30-летнего футболиста.

Каталонскому клубу предложили выкупить бразильца за 50 миллионов евро. Это не окончательная цена – возможен торг.

Сам Неймар готов вернуться на «Камп Ноу». Это единственный вариант продолжения карьеры, который его устраивает.

  • Форвард выступал за «Барсу» с 2013 по 2017 год.
  • В прошлом сезоне Неймар забил 13 голов и сделал 8 ассистов в 28 матчах.
  • Ранее «ПСЖ» предлагал его «Ювентусу».

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Источник: El Chiringuito TV

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Сегодня, 10:14
Комментарии5
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    Рейтинг: +15987

    Cleaner 25 минут назад

    Поматросили Неймара в ПСЖ и БРОСИЛИ...

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    Рейтинг: +11893

    DeStar 37 минут назад

    барсе сейчас, конечно ,игрок такого уровня бы не помешал... Но сам неймар трох дурачек, и из барсы свалил не красиво, да и травмирован вечно, вместе с дембеле будут отдыхать в палате теперь?

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    Рейтинг: +10806

    Алексей З 52 минуты назад

    Заметьте приход в клуб статусных ветеранов , как Неймар и Роналду разрушают "химию" в командах.
    Мало кто из ТОПов их хочет видеть у себя.

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    Рейтинг: +1068

    fakeid 1 час назад

    чёт вспоминается, как его там проклинали, когда он пришёл в клуб и выкупил свой контракт. и вообще, в целом, с каким скандалом уходил, и как его там признали официальным чёртом и падлой-предателем, с которым нельзя иметь дел. и если уж даже я это помню - то котолонские фанаты должны помнить ещё лучше.
    почему неймар не отправится в апл? какие ваши версии?

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    Рейтинг: +1813

    Maxi_7 1 час назад

    Если Хави не дурак, он его не возьмёт, даже если псж доплатит ещё, не говоря уже про то, чтобы тратить 50 млн...
    Такие "игроки" негативно влияют на молодежь, расхолаживая её, затем это переносится на раздевалку и как следствие падает дух и в команде образуется нездоровая атмосфера.

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