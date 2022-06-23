«ПСЖ» предложил «Барселоне» купить Неймара за 50 миллионов. Бразилец готов вернуться

«ПСЖ» работает над возвращением нападающего Неймара в «Барселону».

Парижане сами начали переговоры о трансфере 30-летнего футболиста.

Каталонскому клубу предложили выкупить бразильца за 50 миллионов евро. Это не окончательная цена – возможен торг.

Сам Неймар готов вернуться на «Камп Ноу». Это единственный вариант продолжения карьеры, который его устраивает.

Форвард выступал за «Барсу» с 2013 по 2017 год.

В прошлом сезоне Неймар забил 13 голов и сделал 8 ассистов в 28 матчах.

Ранее «ПСЖ» предлагал его «Ювентусу».

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