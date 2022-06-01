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Официально: Мане перешел из «Ливерпуля» в «Баварию»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане перешел в «Баварию». Подписан трехлетний контракт.

Игрок уже в Германии, где и подписал документы. Вскоре он начнет подготовку к сезону вместе с новой командой.

Фото: твиттер «Баварии».

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Источник: официальный сайт «Баварии»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +10

    vyacheslavzhr 56 минут назад

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    Рейтинг: +6735

    Из Твери Леха 59 минут назад

    Серьезный трансфер.

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    Рейтинг: +1264

    Дубина 1 час назад

    Удачи Манэ!

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    Рейтинг: +1829

    Bozigit 1 час назад

    Нельзя было отпускать

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    Рейтинг: +790

    talgatnurzhanov2006 1 час назад

    Топ

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