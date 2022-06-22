Официально: Мане перешел из «Ливерпуля» в «Баварию»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане перешел в «Баварию». Подписан трехлетний контракт.

Игрок уже в Германии, где и подписал документы. Вскоре он начнет подготовку к сезону вместе с новой командой.

По информации Sky Sports News, «Ливерпуль» получит за него 42,5 миллиона фунтов.

Мане провел в Ливерпуле 6 лет.

Форвард уже играл в немецкоязычной стране – в Австрии за «Зальцбург».

Фото: твиттер «Баварии».

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