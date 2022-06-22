Официально: Мане перешел из «Ливерпуля» в «Баварию»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане перешел в «Баварию». Подписан трехлетний контракт.
Игрок уже в Германии, где и подписал документы. Вскоре он начнет подготовку к сезону вместе с новой командой.
- По информации Sky Sports News, «Ливерпуль» получит за него 42,5 миллиона фунтов.
- Мане провел в Ливерпуле 6 лет.
- Форвард уже играл в немецкоязычной стране – в Австрии за «Зальцбург».
Фото: твиттер «Баварии».
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Источник: официальный сайт «Баварии»