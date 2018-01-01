«ПСЖ» хочет, чтобы Неймар ушел (Foot Mercato)

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Руководство «ПСЖ» в лице катарских шейхов и советника по спортивным вопросам Луиша Кампуша не хочет, чтобы нападающий Неймар оставался в команде.
Парижане уже определили цену, за которую готовы продать игрока. Она пока неизвестна. Будущего покупателя может отпугнуть зарплата бразильца – 30 миллионов евро в год.
- Неймар перешел в «ПСЖ» летом 2017 года.
- В прошедшем сезоне он забил 13 голов и сделал 8 ассистов в 28 матчах.
- Ранее сообщалось, что парижане предложили бразильца «Ювентусу».
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