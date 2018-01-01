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«ПСЖ» хочет, чтобы Неймар ушел (Foot Mercato)

Руководство «ПСЖ» в лице катарских шейхов и советника по спортивным вопросам Луиша Кампуша не хочет, чтобы нападающий Неймар оставался в команде.

Парижане уже определили цену, за которую готовы продать игрока. Она пока неизвестна. Будущего покупателя может отпугнуть зарплата бразильца – 30 миллионов евро в год.

  • Неймар перешел в «ПСЖ» летом 2017 года.
  • В прошедшем сезоне он забил 13 голов и сделал 8 ассистов в 28 матчах.
  • Ранее сообщалось, что парижане предложили бразильца «Ювентусу».

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Источник: Foot Mercato

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Комментарии4
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    Рейтинг: +10

    vyacheslavzhr 55 минут назад

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    Рейтинг: +156

    ElninoO 1 час назад

    А ведь предлогала же Барса выкуп, пару лет назад..

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    Рейтинг: +5288

    TOMSON 1 час назад

    Вот так потухают великие, даже не раскрывшись. Получил ЗМ, красава просто

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    Рейтинг: +1150

    Lilipyt 2 часа назад

    Неймар закончил карьеру уже давно. Сейчас он жаждет тусоваться в клубах чем на поле.

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