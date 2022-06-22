Директор «Севастополя»: «Пусть нас хотя бы во вторую лигу возьмут. Кто-то верит, что завтра бан закончится? УЕФА и ФИФА – это проамериканские организации»»

Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый рассказал о помощи клубу от России.

«Много делается, но что мы получаем по спортивной составляющей? К примеру – я пять лет в «Севастополе», за это время мы были третьими [в чемпионате], два раза – вторыми, два раза – первыми. Брали Суперкубок, Кубок. И что, мы выходим куда-то? За что мы бьемся?

А если нет спортивного интереса – то и болельщики перестают ходить. Когда все начиналось, на «Севастополь» собиралось по полторы тысячи человек. Сейчас у нас максимум 500 собирается, это еще хорошо. На другие клубы вообще по три человека ходят.

Ну и что мы развиваем? Поймите, у нас любят футбол, но люди хотят видеть развитие, а его – нет. На кого смотреть? Болельщик хочет видеть всю географию футбола России. Причем, мы же не претендуем на высшую лигу, пусть нас хотя бы во вторую возьмут. Но в ответ – просто тишина.

Понятно, по каким причинам нас убрали в 2015-м, но что тормозит [ситуацию] на сегодняшний день? Кто-то верит, что завтра бан от УЕФА закончится? Что они скажут: «Ой, Россия, все здорово, молодцы»?

Считаю, мы правильно живем, но надо понимать, кто руководит УЕФА и ФИФА. Это же проамериканские, проевропейские организации. Это все понимают. Просто тешат себя надеждой: «Нас же не исключили, а приостановили членство», – сказал Чалый.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное