В офисе «Лукойла» прошло чествование «Спартака»: «Самая народная команда»

«Лукойл» поздравил «Спартак» с победой в Кубке России. В офисе компании прошло чествование футболистов столичного клуба.

«Как сегодня уже говорили, «Спартак» – это самая титулованная команда, самая народная команда, и это самая любимая команда миллионов болельщиков в России и десятков тысяч болельщиков в «Лукойле».

Вы действительно преподнесли подарок. Мы вместе с вами праздновали эту победу и поздравляем с этим замечательных трофеем.

Двадцать лет – из ста прожитых «Спартаком» и из тридцати прожитых «Лукойлом» – это крепкие партнерские отношения. Успехов вам ребята», – сказал президент генерального спонсора красно-белых Вадим Воробьев.

«Спартак» занял 10-е место в минувшем сезоне РПЛ.

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