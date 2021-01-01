Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
2 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
3 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари

«Интер» арендует Лукаку у «Челси» за 8 миллионов без права выкупа

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку близок к возвращению в «Интер», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Итальянский клуб арендует 29-летнего бельгийца на один сезон без права выкупа. Клубы согласовали практически все детали сделки.

Аренда Лукаку обойдется «Интеру» в 8 миллионов евро без учета бонусов.

  • «Челси» купил Лукаку у «Интера» в 2021 году за 113 миллионов евро.
  • В прошлом сезоне бельгиец забил 15 голов в 44 матчах.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
«Челси» и «Интер» не могут согласовать аренду Лукаку. Разногласия возникли из-за 3 миллионов
«Челси» согласился отпустить Лукаку в «Интер». Он перейдет на правах аренды за 10 миллионов 2
Лукаку – худший трансфер в истории «Челси» по версии Daily Mail 4
Источник: твиттер Фабрицио Романо

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 20:51
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11