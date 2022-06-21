«Интер» арендует Лукаку у «Челси» за 8 миллионов без права выкупа

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку близок к возвращению в «Интер», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Итальянский клуб арендует 29-летнего бельгийца на один сезон без права выкупа. Клубы согласовали практически все детали сделки.

Аренда Лукаку обойдется «Интеру» в 8 миллионов евро без учета бонусов.

«Челси» купил Лукаку у «Интера» в 2021 году за 113 миллионов евро.

В прошлом сезоне бельгиец забил 15 голов в 44 матчах.

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