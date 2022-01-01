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Агент Барбоза: «Тренер «Фенербахче» Жезуш рассчитывает на Дзюбу»

Футбольный агент Паулу Барбоза оценил перспективы экс-форварда «Зенита» Артема Дзюбы в случае перехода в «Фенербахче».

Сообщалось, что 33-летний нападающий близок к переходу в турецкий клуб, где ему будут платить 2,5 миллиона евро в год плюс бонусы.

«Фенербахче» – хороший клуб, там хороший португальский тренер. Для Артема это будет интересный опыт. Для него переход может стать лучшим решением. Думаю, у него есть всe, чтобы продолжать забивать.

Есть тренер Жорже Жезуш, который на него рассчитывает. Артему будет легко с новым тренером, у него большой опыт работы с иностранными тренерами.

У Дзюбы есть качество и желание, на возраст не смотрите. Вот Ибрагимович в «Милане» – это хороший пример для Дзюбы.

Верю, что Артем сможет вернуться в сборную и забить гол, который сделает его лучшим бомбардиром национальной команды», – сказал Барбоза.

  • Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Рыночная стоимость россиянина – 6 миллионов евро.

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Источник: «Матч ТВ»

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