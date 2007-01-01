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Дзюба перейдет в «Фенербахче». Зарплата – 2,5 миллиона в год + бонусы («Матч ТВ»)

Бывший форвард «Зенита» Артем Дзюба договорился с «Фенербахче».

«Артем и представитель «Фенербахче» обсуждали контракт еще зимой.

На большие деньги, чем сейчас, и в данный момент остановились на схеме 2,5 миллиона евро в год зарплаты плюс бонусы за личные и командные достижения, плюс подписной бонус как свободному агенту.

Стороны обсуждают финальную версию контракта и близки к подписанию», – сообщил источник «Матч ТВ».

  • Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Рыночная стоимость россиянина – 6 миллионов евро.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +1191

    Дубина 27 минут назад

    Газпром видать вброс вкинул суда!

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +852

    fakeid > Дубина 25 минут назад

    вот газпрому заняться нечем, как делами бывшего игрока, чтобы ты, филл, визжал и писался кипятком здесь.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1191

    Дубина > fakeid 21 минуту назад

    Ну а кто еще? 2.5 ляма платить шлангу будут? Газпром инфу подкинул(((

    1
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  • ...
    Рейтинг: +7173

    серега кашин 38 минут назад

    сомнительная информация

    1
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