Дзюба перейдет в «Фенербахче». Зарплата – 2,5 миллиона в год + бонусы («Матч ТВ»)

Бывший форвард «Зенита» Артем Дзюба договорился с «Фенербахче».

«Артем и представитель «Фенербахче» обсуждали контракт еще зимой.

На большие деньги, чем сейчас, и в данный момент остановились на схеме 2,5 миллиона евро в год зарплаты плюс бонусы за личные и командные достижения, плюс подписной бонус как свободному агенту.

Стороны обсуждают финальную версию контракта и близки к подписанию», – сообщил источник «Матч ТВ».

Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.

Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.

Рыночная стоимость россиянина – 6 миллионов евро.

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