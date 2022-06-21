Дзюба перейдет в «Фенербахче». Зарплата – 2,5 миллиона в год + бонусы («Матч ТВ»)

Бывший форвард «Зенита» Артем Дзюба договорился с «Фенербахче».
«Артем и представитель «Фенербахче» обсуждали контракт еще зимой.
На большие деньги, чем сейчас, и в данный момент остановились на схеме 2,5 миллиона евро в год зарплаты плюс бонусы за личные и командные достижения, плюс подписной бонус как свободному агенту.
Стороны обсуждают финальную версию контракта и близки к подписанию», – сообщил источник «Матч ТВ».
- Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
- Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
- Рыночная стоимость россиянина – 6 миллионов евро.
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Источник: «Матч ТВ»