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«А я косточку не ел, я ее выбросил за окошко». Медведев ответил Мележикову цитатой из рассказа Толстого

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на на слова своего коллеги из «Спартака» Евгения Мележикова.

Сегодня Медведев заявил, что москвичи до финала Кубка России были готовы играть за Суперкубок на «Газпром Арене», но позднее передумали.

Гендир «Спартак» назвал это «выдуманными отмазками», отметив, что не общался с функционером «Зенита» перед финалом Кубка.

«Уважаемый мною Евгений Владимирович выступил как герой нетленного рассказа Льва Николаевича Толстого «Косточка»: «А я косточку не ел, я ее выбросил за окошко», – ответил Медведев Мележикову.

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 16:42
Комментарии5
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    Рейтинг: +11528

    Вомбат 47 минут назад

    Спартаковский директор приписал Медведеву слова, которых тот не говорил (что якобы Медведев обращался к нему еще до финала кубка с предложением сыграть суперкубок в Питере) и с удовольствием их опроверг. После чего еще и наврал, сказав что 30 мая Спартак предложил нейтральное поле. Спартак предложил Лужники. Нейтральным полем его позже назвала богиня красно-белых. Вне этого контекста ответ Медведева не понять. (Для справки - я против игры за суперкубок в Питере, и уже не раз призвал земляков не ходить на нее. Но и спартаковский массовый психоз не поддерживаю.)

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    Рейтинг: +2797

    acor94 > Вомбат 44 минуты назад

    Не ходить на дерби? Парень, да ты бредишь. И так раз в год играем со Спартаком дома, а тут, считай подарок такой от Газпрома.

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    Рейтинг: +10232

    "supermax" > Вомбат 32 минуты назад

    Спартак предлагал Лужу...НН или Казань...по сему смею назвать вас сэр - писдабол
    https://bombardir.ru/news/656363-spartak-poprosil-provesti-superkubok-v-luzhnikah-priglasit-inostrannyh-sudey-i-perenesti-match-na-16-iyulya

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    Рейтинг: +10232

    "supermax" 58 минут назад

    остановитесь плять

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    Рейтинг: +2797

    acor94 > "supermax" 48 минут назад

    Дай старикам повыё бы ваться))

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