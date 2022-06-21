«А я косточку не ел, я ее выбросил за окошко». Медведев ответил Мележикову цитатой из рассказа Толстого

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на на слова своего коллеги из «Спартака» Евгения Мележикова.

Сегодня Медведев заявил, что москвичи до финала Кубка России были готовы играть за Суперкубок на «Газпром Арене», но позднее передумали.

Гендир «Спартак» назвал это «выдуманными отмазками», отметив, что не общался с функционером «Зенита» перед финалом Кубка.

«Уважаемый мною Евгений Владимирович выступил как герой нетленного рассказа Льва Николаевича Толстого «Косточка»: «А я косточку не ел, я ее выбросил за окошко», – ответил Медведев Мележикову.

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