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  • «А я косточку не ел, я ее выбросил за окошко». Медведев ответил Мележикову цитатой из рассказа Толстого

«А я косточку не ел, я ее выбросил за окошко». Медведев ответил Мележикову цитатой из рассказа Толстого

21 июня 2022, 16:42
7

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на на слова своего коллеги из «Спартака» Евгения Мележикова.

Сегодня Медведев заявил, что москвичи до финала Кубка России были готовы играть за Суперкубок на «Газпром Арене», но позднее передумали.

Гендир «Спартак» назвал это «выдуманными отмазками», отметив, что не общался с функционером «Зенита» перед финалом Кубка.

«Уважаемый мною Евгений Владимирович выступил как герой нетленного рассказа Льва Николаевича Толстого «Косточка»: «А я косточку не ел, я ее выбросил за окошко», – ответил Медведев Мележикову.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Медведев Александр Мележиков Евгений
Комментарии (7)
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"supermax"
1655819323
остановитесь плять
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Вомбат
1655820018
Спартаковский директор приписал Медведеву слова, которых тот не говорил (что якобы Медведев обращался к нему еще до финала кубка с предложением сыграть суперкубок в Питере) и с удовольствием их опроверг. После чего еще и наврал, сказав что 30 мая Спартак предложил нейтральное поле. Спартак предложил Лужники. Нейтральным полем его позже назвала богиня красно-белых. Вне этого контекста ответ Медведева не понять. (Для справки - я против игры за суперкубок в Питере, и уже не раз призвал земляков не ходить на нее. Но и спартаковский массовый психоз не поддерживаю.)
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TOMSON
1655824282
Сдаётся мне из нас делают идиотов. Искусственно подогревают интерес. Ну не верю я что руководители такого уровня будут вот так вот словесно огрызаться. И если верить в админ ресурс, то уверен одного звонка Миллера хватило бы, чтоб Зарема и весь Спартак не то, чтобы замолчали, но и принесли искренние извинения.
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шахта Заполярная
1655827979
Так же медведев и все блеклые с совестью своей поступили, ее у них ( совести) нет, они ее в окошко выбросили.
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