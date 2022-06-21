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  • «Это кража, грабеж и ограбление». Гендиректор «Зенита» – о решении ФИФА по легионерам в РПЛ

«Это кража, грабеж и ограбление». Гендиректор «Зенита» – о решении ФИФА по легионерам в РПЛ

21 июня 2022, 16:22
9

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о решении ФИФА разрешить легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 2023 года.

«Я пока не видел решения ФИФА. Это кража, грабеж и ограбление. Это неправильное решение.

Кажется, игроки сначала должны провести переговоры до конца июня. У многих игроков контракты могут закончиться после этого периода, и возвращения через сезон может не случиться.

Плюс клубы платили серьезные суммы за этих игроков. И я ничего про компенсацию этих сумм не вижу.

В уставах ФИФА и УЕФА записано, что деятельность организаций исключает любые дискриминации, в том числе по политическим причинам. И данное решение этому противоречит.

Надеюсь, что не произойдет такого, что игроки покинут «Зенит» этим летом. Если у кого-то будут вопросы, будем их решать.

Это нормально, что у футболистов могут возникнуть вопросы. Но у нас достаточно аргументов, чтобы убедить их остаться в «Зените», – сказал Медведев.

  • Российские команды отстранены от международных турниров до конца сезона-2022/23.
  • Ранее легионеры могли покинуть клубы РПЛ до 30 июня 2022 года.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
Комментарии (9)
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R_a_i_n
1655818259
У Зени как у Рубина леги все если съедут, то здравствуй фнл, о котором тут любят говорить бомжики))) Хотя... админка творит чудеса. РФС проголосует и клуб с берегов Невы будет играть все матчи дома без ВАР и с ручным Ивановым. Лан-лан, не ругайтесь Питерские)) Я не со зла!!!
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mutabor0992
1655820789
ПриветЪ ведмедЪ!!!
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NewLife
1655822719
Ведмед хорошо владеет родным языком: "Это кража, грабеж и ограбление" - на этом его знание синонимов иссякло ? Кто может добавить... ? У меня есть парочка))
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Niklas80
1655827772
ФИФА все равно на высказывания какого-то Медведева.
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шахта Заполярная
1655828353
Медведев как Элочка людоедка с ограниченным запасом слов.
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моэм
1655835297
Любой западный , например голландский клуб , при самом малом нарушении их законных прав тут же подал бы в какой нибудь районный суд Волендама на все ФИФЫ , УЕФЫ , МОК и Баха лично , и получил на руки РЕШЕНИЕ суда ... а вот от решения суда ни ФИФА , ни УЕФА ни МОК уже просто так отмахнутся не смогут ... то что налицо грабёж и ограбление клубов РПЛ итак видно всему миру и нечего Медведеву орать , а надо просто подать в суд г. Санкт Петербурга или Уфы а ещё лучше г.Якутска или Норильска и вызвать ФИФА , УЕФА и МОК на заседание суда о нарушении ими законности и компенсации всех финансовых потерь ... чего ссым то засранцы ???
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Январь 59
1655890171
Чем меньше будет легионеров, тем меньше будет звездных паспортистов. Не вижу смысла продолжать платить огромные деньги зарубежным игрокам , которые на расслабоне делают вид что отрабатывают контракт. А наши полупригодные к РПЛ паспортисты вырастают в Кокориных, Сычевых, Деньгисовых. Будь бы эти игроки в Советском в футболе в середине 60х-80х, закончили бы карьеру в тюрьме.
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