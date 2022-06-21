«Это кража, грабеж и ограбление». Гендиректор «Зенита» – о решении ФИФА по легионерам в РПЛ

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о решении ФИФА разрешить легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 2023 года.

«Я пока не видел решения ФИФА. Это кража, грабеж и ограбление. Это неправильное решение.

Кажется, игроки сначала должны провести переговоры до конца июня. У многих игроков контракты могут закончиться после этого периода, и возвращения через сезон может не случиться.

Плюс клубы платили серьезные суммы за этих игроков. И я ничего про компенсацию этих сумм не вижу.

В уставах ФИФА и УЕФА записано, что деятельность организаций исключает любые дискриминации, в том числе по политическим причинам. И данное решение этому противоречит.

Надеюсь, что не произойдет такого, что игроки покинут «Зенит» этим летом. Если у кого-то будут вопросы, будем их решать.

Это нормально, что у футболистов могут возникнуть вопросы. Но у нас достаточно аргументов, чтобы убедить их остаться в «Зените», – сказал Медведев.

Российские команды отстранены от международных турниров до конца сезона-2022/23.

Ранее легионеры могли покинуть клубы РПЛ до 30 июня 2022 года.

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