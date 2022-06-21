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«Это кража, грабеж и ограбление». Гендиректор «Зенита» – о решении ФИФА по легионерам в РПЛ

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о решении ФИФА разрешить легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 2023 года.

«Я пока не видел решения ФИФА. Это кража, грабеж и ограбление. Это неправильное решение.

Кажется, игроки сначала должны провести переговоры до конца июня. У многих игроков контракты могут закончиться после этого периода, и возвращения через сезон может не случиться.

Плюс клубы платили серьезные суммы за этих игроков. И я ничего про компенсацию этих сумм не вижу.

В уставах ФИФА и УЕФА записано, что деятельность организаций исключает любые дискриминации, в том числе по политическим причинам. И данное решение этому противоречит.

Надеюсь, что не произойдет такого, что игроки покинут «Зенит» этим летом. Если у кого-то будут вопросы, будем их решать.

Это нормально, что у футболистов могут возникнуть вопросы. Но у нас достаточно аргументов, чтобы убедить их остаться в «Зените», – сказал Медведев.

  • Российские команды отстранены от международных турниров до конца сезона-2022/23.
  • Ранее легионеры могли покинуть клубы РПЛ до 30 июня 2022 года.

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Источник: Sport24

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Комментарии7
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    Рейтинг: +14482

    NewLife 2 минуты назад

    Ведмед хорошо владеет родным языком: "Это кража, грабеж и ограбление" - на этом его знание синонимов иссякло ? Кто может добавить... ? У меня есть парочка))

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    Рейтинг: +3935

    mutabor0992 34 минуты назад

    ПриветЪ ведмедЪ!!!

    0
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    Рейтинг: +24450

    bset 1 час назад

    Всю жизнь грабежом занимался, а тут самого ограбили и разнылся

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    Рейтинг: +11528

    Вомбат > bset 54 минуты назад

    Ограбили других, его самого никто не грабил. Зенит ни одного лега пока не потерял из-за нынешних печальных событий. В отличие от всех остальных команд, включая столичные. Особенно пострадали Краснодар и Рубин. Так что слова Медведева - не нытье.

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    Рейтинг: +852

    fakeid > Вомбат 41 минуту назад

    ракицкий.

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    Рейтинг: +8126

    R_a_i_n 1 час назад

    У Зени как у Рубина леги все если съедут, то здравствуй фнл, о котором тут любят говорить бомжики))) Хотя... админка творит чудеса. РФС проголосует и клуб с берегов Невы будет играть все матчи дома без ВАР и с ручным Ивановым. Лан-лан, не ругайтесь Питерские)) Я не со зла!!!

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    Рейтинг: +23417

    JTherry > R_a_i_n 59 минут назад

    если такое произойдет, то Медвед проголосует за 20 клубов в РПЛ...) основной грабеж от ФИФы и УЕФы был в начале второго круга прошлого сезона, весной...

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