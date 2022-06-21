Мане был замечен в футболке «Баварии»

Турецкий спортивный канал Sports Digitale опубликовал фото нападающего «Ливерпуля» Садио Мане в футболке «Баварии».

Ожидается, что мюнхенский клуб представит новичка уже сегодня.

Мане подпишет соглашение до 2025 года.

По информации Sky Sports News, «Ливерпуль» получит за него 42,5 миллиона фунтов.

Форвард уже играл в немецкоязычной стране – в Австрии за «Зальцбург».

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Фото: твиттер Sports Digitale