Мане был замечен в футболке «Баварии»

Турецкий спортивный канал Sports Digitale опубликовал фото нападающего «Ливерпуля» Садио Мане в футболке «Баварии».
Ожидается, что мюнхенский клуб представит новичка уже сегодня.
- Мане подпишет соглашение до 2025 года.
- По информации Sky Sports News, «Ливерпуль» получит за него 42,5 миллиона фунтов.
- Форвард уже играл в немецкоязычной стране – в Австрии за «Зальцбург».
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Фото: твиттер Sports Digitale
Источник: твиттер Sports Digitale