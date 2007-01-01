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Мане был замечен в футболке «Баварии»

Турецкий спортивный канал Sports Digitale опубликовал фото нападающего «Ливерпуля» Садио Мане в футболке «Баварии».

Ожидается, что мюнхенский клуб представит новичка уже сегодня.

  • Мане подпишет соглашение до 2025 года.
  • По информации Sky Sports News, «Ливерпуль» получит за него 42,5 миллиона фунтов.
  • Форвард уже играл в немецкоязычной стране – в Австрии за «Зальцбург».

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Фото: твиттер Sports Digitale

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Источник: твиттер Sports Digitale

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Комментарии3
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    Рейтинг: +1190

    Дубина 47 минут назад

    Удачи Мане в Мюнхене!

    1
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    Рейтинг: +822

    FaTeK1945ru 1 час назад

    ...футболёр,бывший игрок Тарасов--- был замечен в футболке " Раал" Мадрид.

    0
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  • ...
    Рейтинг: +11889

    DeStar 1 час назад

    хороший трансфер для баварии

    2
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