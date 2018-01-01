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Полузащитник «Велеса» Галоян ведет переговоры с клубом РПЛ

Спортивный директор «Велеса» Тенгиз Путкарадзе сообщил о возможном переходе хавбека Артура Галояна в клуб РПЛ.

«Все в процессе, в ближайшее время все всe узнают. Пока футболист не тренируется с нами, скоро всe должно решиться в положительную сторону.

Не смогу назвать клуб, у нас идут переговоры. Скоро узнаете», – сказал Путкарадзе.

  • 22-летний Галоян выступает за «Велес» с 2020 года.
  • За 2 сезона он провел 78 матчей, забил 22 гола и сделал 20 ассистов.
  • Рыночная стоимость полузащитника – 900 тысяч евро.

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Источник: Metaratings

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