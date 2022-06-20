Полузащитник «Велеса» Галоян ведет переговоры с клубом РПЛ

Спортивный директор «Велеса» Тенгиз Путкарадзе сообщил о возможном переходе хавбека Артура Галояна в клуб РПЛ.
«Все в процессе, в ближайшее время все всe узнают. Пока футболист не тренируется с нами, скоро всe должно решиться в положительную сторону.
Не смогу назвать клуб, у нас идут переговоры. Скоро узнаете», – сказал Путкарадзе.
- 22-летний Галоян выступает за «Велес» с 2020 года.
- За 2 сезона он провел 78 матчей, забил 22 гола и сделал 20 ассистов.
- Рыночная стоимость полузащитника – 900 тысяч евро.
Источник: Metaratings