Полузащитник «Велеса» Галоян ведет переговоры с клубом РПЛ

Спортивный директор «Велеса» Тенгиз Путкарадзе сообщил о возможном переходе хавбека Артура Галояна в клуб РПЛ.

«Все в процессе, в ближайшее время все всe узнают. Пока футболист не тренируется с нами, скоро всe должно решиться в положительную сторону.

Не смогу назвать клуб, у нас идут переговоры. Скоро узнаете», – сказал Путкарадзе.