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«Пусть это произойдет как можно быстрее». Жуков – об уходе Кофрие из «Спартака»

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков прокомментировал информацию о подписании Антона Зиньковского и возможном уходе Максимилиано Кофрие.

«Спартак» подпишет Зиньковского? Очень хорошо, он мне нравится. Я буду только рад.

Кофрие уйдет? Пусть это произойдет как можно быстрее. Кофрие – игрок не уровня «Спартака», – сказал Жуков.

  • Кофрие перешел в «Спартак» прошлым летом за 2,5 миллиона евро.
  • Он сделал 1 ассист в 25 матчах.
  • Его рыночная цена – 900 тысяч евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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19.06.2022 23:14
Комментарии1
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    Рейтинг: +14023

    Fusballer 26 минут назад

    Выживают легенду(((

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