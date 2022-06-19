«Пусть это произойдет как можно быстрее». Жуков – об уходе Кофрие из «Спартака»

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков прокомментировал информацию о подписании Антона Зиньковского и возможном уходе Максимилиано Кофрие.

«Спартак» подпишет Зиньковского? Очень хорошо, он мне нравится. Я буду только рад.

Кофрие уйдет? Пусть это произойдет как можно быстрее. Кофрие – игрок не уровня «Спартака», – сказал Жуков.