«Пусть это произойдет как можно быстрее». Жуков – об уходе Кофрие из «Спартака»

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков прокомментировал информацию о подписании Антона Зиньковского и возможном уходе Максимилиано Кофрие.
«Спартак» подпишет Зиньковского? Очень хорошо, он мне нравится. Я буду только рад.
Кофрие уйдет? Пусть это произойдет как можно быстрее. Кофрие – игрок не уровня «Спартака», – сказал Жуков.
- Кофрие перешел в «Спартак» прошлым летом за 2,5 миллиона евро.
- Он сделал 1 ассист в 25 матчах.
- Его рыночная цена – 900 тысяч евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»