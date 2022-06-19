Нигматуллин: «Измены иногда идут на пользу. Отношения становятся лучше»

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин рассказал о своих отношениях с супругой Еленой. Пара вместе 25 лет, у них двое детей.

– Вы очень давно со своей супругой – в чем секрет семейной жизни?

– Все банально: любите друг друга. И, конечно, уважение. Когда что-то из этого уходит, то и отношения испаряются.

– Многие футболисты разводятся, потому что вокруг всегда много девушек, а устоять могут не все.

– На мой взгляд, иногда измены идут на пользу. Отношения становятся лучше. Вообще, сохранение брака зачастую зависит от мудрости женщины. Насколько она готова сглаживать некоторые шероховатости семейной жизни и направлять это торнадо в нужное русло. Но если рубит сплеча, то так отношения не спасти.

– Мужчина имеет право на ошибку?

– На ошибку имеют право все, кроме вратаря. Категоричность здесь не нужна: изменил или изменила – и до свидания. Вот если это переходит во что-то регулярное, тогда это уже патология семьи, которая едва ли излечима. В этом случае пора принимать более решительные действия. У меня родители живут в браке уже 50 лет. Это я к тому, что любой брак – общий труд, здесь не может кто-то один постоянно вытягивать. Если этого нет, то ничего не получится.