Изидор – о решении остаться в «Локо»: «Интересуюсь футболом, а не политикой»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор прокомментировал свое решение остаться в московском клубе.

– Остался в «Локомотиве», потому что чувствую тут себя хорошо и много играю.

– В России говорят, что теперь у стратегии «Локомотива» могут быть проблемы из-за политической ситуации.

– Не думаю. Мы сконцентрированы на спорте. Не думаем об этом, только о футболе.

– Многие футболисты уезжают из России из-за политики. Это проблема...

– Это их проблемы, не мои.

– Ты не интересуешься политикой?

– Интересуюсь футболом, а не политикой.