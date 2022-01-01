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Изидор – о решении остаться в «Локо»: «Интересуюсь футболом, а не политикой»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор прокомментировал свое решение остаться в московском клубе.

– Остался в «Локомотиве», потому что чувствую тут себя хорошо и много играю.

– В России говорят, что теперь у стратегии «Локомотива» могут быть проблемы из-за политической ситуации.

– Не думаю. Мы сконцентрированы на спорте. Не думаем об этом, только о футболе.

– Многие футболисты уезжают из России из-за политики. Это проблема...

– Это их проблемы, не мои.

– Ты не интересуешься политикой?

– Интересуюсь футболом, а не политикой.

  • Изидор перешел в «Локо» в январе из «Монако» за 3,5 миллиона евро.
  • Он забил 7 голов в 12 матчах.

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Источник: Sports.ru

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