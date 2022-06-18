Изидор – о решении остаться в «Локо»: «Интересуюсь футболом, а не политикой»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор прокомментировал свое решение остаться в московском клубе.
– Остался в «Локомотиве», потому что чувствую тут себя хорошо и много играю.
– В России говорят, что теперь у стратегии «Локомотива» могут быть проблемы из-за политической ситуации.
– Не думаю. Мы сконцентрированы на спорте. Не думаем об этом, только о футболе.
– Многие футболисты уезжают из России из-за политики. Это проблема...
– Это их проблемы, не мои.
– Ты не интересуешься политикой?
– Интересуюсь футболом, а не политикой.
- Изидор перешел в «Локо» в январе из «Монако» за 3,5 миллиона евро.
- Он забил 7 голов в 12 матчах.
Источник: Sports.ru