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Роналду в случае ухода из «МЮ» может перейти в «Рому» или «Спортинг»

Жорже Мендеш, агент нападающего Криштиану Роналду, ищет новую команду для игрока на случай его ухода из «Манчестер Юнайтед».

Один из вариантов для 37-летнего футболиста – «Рома».

В Италии более мягкий налоговый режим, что может привлечь форварда, однако римляне не будут участвовать в Лиге чемпионов, что является важным фактором для Роналду.

Также португальский бомбардир может вернуться в «Спортинг», где начинал карьеру. Лиссабонцы будут в ЛЧ в следующем сезоне.

  • Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
  • Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.

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Источник: La Repubblica

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