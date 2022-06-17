Роналду в случае ухода из «МЮ» может перейти в «Рому» или «Спортинг»

Жорже Мендеш, агент нападающего Криштиану Роналду, ищет новую команду для игрока на случай его ухода из «Манчестер Юнайтед».
Один из вариантов для 37-летнего футболиста – «Рома».
В Италии более мягкий налоговый режим, что может привлечь форварда, однако римляне не будут участвовать в Лиге чемпионов, что является важным фактором для Роналду.
Также португальский бомбардир может вернуться в «Спортинг», где начинал карьеру. Лиссабонцы будут в ЛЧ в следующем сезоне.
- Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
- Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.
Источник: La Repubblica